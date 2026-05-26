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Superintendencia de Pensiones alista consulta para nuevo régimen de inversiones de las AFP

Según adelantó el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, el regulador espera someter a comentarios el nuevo esquema “dentro de las próximas semanas”.

Por: José Tomás Rodríguez

Publicado: Martes 26 de mayo de 2026 a las 11:50 hrs.

AFP Pensiones fondos generacionales reforma previsional José Tomás Rodríguez
<p>Superintendencia de Pensiones alista consulta para nuevo régimen de inversiones de las AFP</p>

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