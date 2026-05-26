Grau sale a rebatir a Quiroz por denuncia de error en proyección de deuda y apunta al impacto de la ley miscelánea

El exministro de Hacienda señaló que proyecciones macroeconómicas distintas a las del actual Ejecutivo no implican un error.

Lejos de apagarse, la polémica por las cifras fiscales continúa encendiéndose entre la administración de José Antonio Kast y la de Gabriel Boric.

Esto, luego de que este lunes el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, acusara un error de proyección en el cálculo de la deuda bruta del Gobierno Central para el período 2026 a 2030 -calculado por la administración Boric- que llevaría a una subestimación del nivel de deuda de US$ 10.500 millones para ese lapso.

Esto llevaría a que el Fisco superaría el límite prudente de la deuda pública -fijado en 45% del PIB- tan temprano como el año 2028.

Quien sacó la voz por el lado de la hoy oposición fue el ministro que antecedió a Quiroz, Nicolás Grau.

A través de un hilo en su cuenta de X, la noche de este lunes el economista refutó la denuncia de su sucesor, planteando que los hallazgos del actual Ejecutivo no consideran la variación de otros componentes, como el tipo de cambio y el nivel de actividad, lo que puede incidir sobre el stock de deuda hacia adelante.

"La proyección es consistente y no tiene errores de cálculo", parte señalando el académico.

En este hilo explico por qué el Ministro de Hacienda se apresura al señalar que habría un cálculo errado en la proyección de deuda que hicimos para 2026-2030 en nuestro último informe de IFP. La proyección es consistente y no tiene errores de cálculo — Nicolás Grau Veloso (@nico_grau) May 26, 2026

Como primer argumento, Grau planteó la pregunta de por qué si el déficit efectivo proyectado acumulado al 2030 aumentó en $ 13 billones, la deuda al 2030 sube en un monto menor.

"Respuesta: la deuda en pesos/PIB depende del déficit efectivo, pero también del tipo de cambio, de la inflación, del PIB nominal y de movimientos bajo la línea", señaló.

Entonces, agregó, el argumento de Quiroz asume implícitamente que entre ambos informes sólo cambió la proyección del déficit de cada año, pero entre otras cosas también se apreció el peso: "eso baja el valor de la deuda llevada a pesos y subió la proyección del PIB nominal", agregó el exministro.

"Las proyecciones de deuda se basan, obviamente, en supuestos. Estamos hablando de proyecciones macroeconómicas a cuatro años. Y podemos tener distintas visiones sobre los supuestos, pero esas diferencias no son errores", lanzó Grau.

Luego, recalcó que al cuestionarse las proyecciones hacia adelante, no se está poniendo en tela de juicio que el stock total de la deuda como fracción del Producto no subió en 2025, algo que no ocurría hace 18 años.

Grau cerró su hilo apuntando contra Quiroz por no abordar en el IFP el impacto de la ley miscelánea que hoy se tramita en el Parlamento.

"Ojalá esta aclaración nos permita volver al debate importante: 1) ¿Por qué el IFP no dice nada del impacto de la mega reforma en la deuda? 2) ¿Es razonable reducir el impuesto a grandes empresas a costa de bajar el presupuesto de los hospitales (como está actualmente ocurriendo)?", se preguntó.