Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Minería
Minería

Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero: “Argentina y Perú se están convirtiendo en competidores reales. Nuestros vecinos, no la República Democrática del Congo”

El dirigente gremial valoró los cambios tributarios que busca impulsar el gobierno, pero advirtió que se ha descuidado el sector minero en Chile, tras años de cargas y dificultades en la obtención de permisos que ha debido asumir la industria, mientras la competencia del “barrio” avanza fuerte.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Lunes 25 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

Patricia Marchetti
<p>Foto: Julio Castro.</p>

Foto: Julio Castro.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Ministro De Grange sostiene que rebaja en las tarifas del TAG es "una prioridad" porque "existe una oportunidad de mejora muy significativa"
2
DF MAS

El libro que impulsó un ex alto ejecutivo de Horst Paulmann sobre su ancestro, Arturo Prat
3
Empresas

La expansión de Fashion’s Park en Chile: retailer ya suma 126 tiendas y apuesta por seguir creciendo en regiones
4
DF MAS

El nuevo boom de proyectos inmobiliarios comerciales en La Dehesa
5
DF MAS

El francés que invirtió US$ 3 millones y armó una de las primeras viñas en Chiloé: “Fui un poco como el Pedro de Valdivia del vino”
6
DF MAS

Anatomía de una crisis: quiénes son los dueños de Landes y cómo manejaron el caso de su gerente detenido en Brasil
7
DF MAS

¿Qué hacía en Chile la actriz Calista Flockhart, mujer de Harrison Ford?
8
Regiones

Productores en alerta: en plena temporada de exportación de cítricos activan en Coquimbo masivas campañas por mosca de la fruta
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete