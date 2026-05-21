Máximo Pacheco envía carta a 100 presidentes de grandes mineras y defiende su legado: "Seguiremos siendo una empresa confiable"

La misiva se remitió el mismo día en que se conoció el resultado de la auditoría interna a la producción de 2025, con el abultamiento del 2% de la extracción y sanciones a los involucrados. "Somos hoy una empresa más fuerte, más diversificada y más robusta", dice en la comunicación, que también llegó a la Bolsa de Metales de Londres.

Mientras el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, así como buena parte del mundo político criticó duramente el abultamiento de las cifras de producción de Codelco en 2025 -lo que derivó en el despido de un gerente, la amonestación de seis ejecutivos y el reproche a un exvicepresidente- Máximo Pacheco, el saliente presidente del directorio de Codelco, salió a defender su legado.

El ejecutivo envió una carta a más de 100 presidentes de las mayores mineras del mundo, así como a la plana mayor de la London Metal Exchange, los directivos de la International Council on Mining and Metals (ICMM), entre otros.

La misiva parte anunciando el inminente cambio en la mesa directiva. "Como sabes el próximo 25 de mayo de 2026 termina mi mandato como presidente del directorio de Codelco y asumirá en mi reemplazo el Sr. Bernardo Fontaine", escribió.

Por ello, dijo, "te envío estas breves líneas para despedirme y agradecerte toda la colaboración que me has brindado para el ejercicio de mis responsabilidades, esperando puedas también apoyar a Bernardo en el ejercicio de su cargo".

La comunicación continúa enumerando los logros de su gestión. "Durante estos cuatro años que me ha correspondido ejercer como presidente del directorio de Codelco hemos logrado fortalecer el compromiso y la presencia internacional de Codelco en el mercado de cobre, litio y molibdeno reforzando nuestro rol en la industria minera como una contribución significativa al proceso de transición energética que están enfrentando nuestras economías", se lee en la carta.

A continuación, expresó que en la cuprera "nos sentimos especialmente satisfechos de los 12 nuevos joint ventures que hemos acordado en este periodo con empresas que forman parte de las mayores compañías mineras del mundo" y agregó que "a este respecto nos sentimos orgullosos del acuerdo alcanzado con Anglo American para desarrollar un plan minero común en nuestras minas de Andina y Los Bronces".

"Somos hoy una empresa más fuerte, más diversificada y más robusta. Hemos ingresado al negocio del litio a través de nuestro joint venture con SQM, que es la empresa chilena de mayor capitalización de mercado en Chile y que tiene 35 años de experiencia en el Salar de Atacama, constituyéndonos en la mayor asociación-publico privada del país", destacó Pacheco.

Respecto a las inversiones de Codelco -que han sufrido atrasos y mayores costos- aseveró que "cuestros cuatro proyectos estructurales en Chuquicamata subterránea, Rajo Inca en Salvador, Traspaso Andina y nuevos niveles en la mina El Teniente están algunos ya en su fase de ramp-up y otros en etapas avanzadas o finales de su ejecución, con lo que estamos extendiendo la vida de esos yacimientos históricos en periodos entre 30 a 50 años".

En esa línea, aprovechó de destacar que esos logros "lo hemos conseguido reforzando nuestro gobierno corporativo que, por ley, radica la dirección y conducción de nuestra empresa en un directorio profesional e independiente, responsable de la marcha de la empresa".

"Nada de lo anterior lo habríamos conseguido sin el compromiso, profesionalismo y dedicación de nuestros trabajadores, de nuestras mujeres trabajadoras y de dirigentes sindicales con quienes tenemos una relación de cooperación y paz laboral", agregó.

En una jornada en que además se conocieron tanto los resultados de la auditoría interna por la alteración del 2% de la producción global de Codelco, donde la estatal tendrá que rectificar la memoria, devolver bonos e incentivos y realizar adecuaciones internas, Pacheco dijo que "seguiremos siendo cada vez más una empresa leal con nuestros socios, orientada a nuestros clientes, confiable para los mercados que servimos y trabajando mano a mano con nuestros proveedores de equipos y servicios".

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Reacción del ministro Mas

Lejos de los parabienes que se endilgó el presidente de Codelco, el biministro de Economía y Energía fue severo en sus críticas a la estatal. "Lo llevamos advirtiendo desde el 11 de marzo. Codelco está fuera de control", comenzó señalando Mas a través de un mensaje publicado en su cuenta de X.

"En el Gobierno del Presidente Kast tenemos el deber de recuperar la transparencia y decirles la verdad a los chilenos. Ese es el mandato a los nuevos directores", complementó.