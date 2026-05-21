Wall Street cae mientras el petróleo sube ante renovadas preocupaciones sobre Medio Oriente
Nvidia no logró sostener el optimismo del mercado pese a sus sólidas proyecciones, mientras Walmart anticipa un trimestre más débil en medio de una economía estadounidense bajo presión.
Noticias destacadas
Los principales índices de Wall Street cerraron a la baja este jueves, tras conocerse que el líder supremo de Irán ordenó retener en el país el uranio de alto enriquecimiento, golpeando las expectativas de un acuerdo de paz con Washington y empujando al alza el precio del petróleo.
El crudo Brent subía un 2,2% hasta los 107,32 dólares por barril, revirtiendo las pérdidas del inicio de la jornada, cuando el optimismo diplomático había presionado los precios a la baja. La noticia sobre la postura iraní respecto al uranio reavivó los temores de un cierre prolongado del estrecho de Ormuz, ruta por la que transita una parte significativa del suministro mundial de petróleo.
El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subía al 4,61%, retomando su tendencia alcista luego de interrumpirla el miércoles. La falta de avances en las negociaciones sobre el estrecho de Ormuz, sumada a las persistentes presiones inflacionarias, siguió empujando los rendimientos al alza y pesando sobre las acciones.
En el frente corporativo, Walmart se desplomaba un 7,5% tras mantener sus metas anuales y proyectar ganancias para el segundo trimestre por debajo de lo esperado, en un entorno económico que sigue generando incertidumbre en Estados Unidos.
Las acciones de Nvidia, la empresa más valiosa del mundo, bajaron un 0,6%, pese a que la compañía presentó proyecciones de ingresos optimistas para el segundo trimestre y anunció un programa de recompra de acciones por 80.000 millones de dólares. Los inversionistas no se mostraron convencidos, en parte, porque el ritmo de crecimiento del fabricante de chips se ha desacelerado y la competencia se ha intensificado, tanto desde las grandes tecnológicas como desde rivales en semiconductores como Intel y Advanced Micro Devices. Las acciones acumulan un alza de casi 20% en lo que va del año.
En tanto, el Dow Jones cayó 76,52 puntos (0,15%) a 49.932,83 unidades, el S&P 500 perdió 30,35 puntos (0,41%) a 7.402,62 unidades y el Nasdaq retrocedió 157,30 puntos (0,60%) a 26.113,06 unidades.
En el frente económico, las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo cayeron la semana pasada, señal de que el mercado laboral mantiene su solidez y da margen a la Reserva Federal para sostener su foco en los riesgos inflacionarios. Por su parte, la actividad manufacturera alcanzó en mayo su nivel más alto en cuatro años, impulsada por empresas que aumentaron inventarios para protegerse de posibles escaseces y del alza de precios derivada del conflicto con Irán.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
No da lo mismo: lo que dice el año de ingreso de migrantes a Chile sobre su situación de empleo
Un informe del Centro de Políticas Migratorias mostró que el período de llegada al país se asocia positivamente con el nivel de ingresos de los trabajadores extranjeros. Quienes llegaron en 2024 tienen un ingreso promedio de $ 582.638, en contraste con los $ 1.177.511 de quienes lo hicieron antes del año 2000.
Startup chilena que digitaliza y automatiza operaciones en terreno de empresas con IA prepara expansión regional
Luuk, que desarrolló una plataforma para mejorar la gestión de procesos operacionales que integra inteligencia artificial, sumará sus primeros clientes en Colombia y Brasil.
Escala contienda por proyecto Alto Santorini en Reñaca: inmobiliaria presenta recurso de reposición a Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar
La empresa alega que la caducación del permiso de construcción no procede ya que las obras no se encuentran detenidas por abandono, sino por sentencias judiciales. El representante legal aseguró que la firma ejercerá sus “derechos en las instancias pertinentes”.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete