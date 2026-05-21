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Wall Street cae mientras el petróleo sube ante renovadas preocupaciones sobre Medio Oriente

Nvidia no logró sostener el optimismo del mercado pese a sus sólidas proyecciones, mientras Walmart anticipa un trimestre más débil en medio de una economía estadounidense bajo presión.

Por: Reuters

Publicado: Jueves 21 de mayo de 2026 a las 11:54 hrs.

Wall Street dólar petróleo medio oriente
<p>Wall Street cae mientras el petróleo sube ante renovadas preocupaciones sobre Medio Oriente</p>

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