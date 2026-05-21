Las bolsas europeas bajan a la espera de noticias sobre el proceso de paz en Medio Oriente
La dependencia energética y la baja exposición a la inteligencia artificial siguen limitando la recuperación de las bolsas de la región.
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Las bolsas europeas mostraban números rojos hoy, en momentos en que los inversionistas se mantenían cautelosos a la espera de avances concretos en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.
Teherán señaló estar analizando la última propuesta de Washington para poner fin al conflicto, mientras que el presidente Donald Trump afirmó estar dispuesto a aguardar las "respuestas adecuadas", pero advirtió que los ataques podrían retomarse si no se alcanzaba un acuerdo.
El índice STOXX 600 cedía un 0,2%, hasta los 618,79 puntos al mediodía europeo, un día después de haber cerrado con un alza del 1,5%, cerca de sus máximos de dos semanas.
Las plazas europeas no han logrado recuperar los niveles previos al inicio del conflicto. La alta dependencia de la región en importaciones de petróleo y su escasa exposición al sector tecnológico —en especial a la inteligencia artificial— han actuado como freno, mientras los mercados globales han mostrado una recuperación más pronunciada.
En el frente monetario, fuentes consultadas por Reuters indicaron que un alza de tasas del Banco Central Europeo en junio está prácticamente decidida, aunque se espera que la institución se mantenga evasiva respecto a movimientos posteriores. Los mercados monetarios descuentan más de dos incrementos de tasas antes de que termine el año.
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