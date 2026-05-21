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Las bolsas europeas bajan a la espera de noticias sobre el proceso de paz en Medio Oriente

La dependencia energética y la baja exposición a la inteligencia artificial siguen limitando la recuperación de las bolsas de la región.

Por: Reuters

Publicado: Jueves 21 de mayo de 2026 a las 08:38 hrs.

Bolsas internacionales Trump medio oriente Irán
<p>Las bolsas europeas bajan a la espera de noticias sobre el proceso de paz en Medio Oriente</p>

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