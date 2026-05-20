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Proyecto de reactivación logra luz verde en la Cámara de Diputados: aprobada idea de legislar y rebaja de impuesto corporativo
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Bolsa chilena abre al alza y el IPSA recupera los 10.400 puntos en medio de compras globales previo a los resultados de Nvidia

El petróleo Brent aflojaba 2,2% a US$ 108,8 por barril, mientras en EEUU las ventas globales de bonos del Tesoro se estabilizaban, y en Europa surgía una fuerte ola compradora de deuda soberana.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Miércoles 20 de mayo de 2026 a las 10:15 hrs.

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<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

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