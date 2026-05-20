Bolsa chilena abre al alza y el IPSA recupera los 10.400 puntos en medio de compras globales previo a los resultados de Nvidia
El petróleo Brent aflojaba 2,2% a US$ 108,8 por barril, mientras en EEUU las ventas globales de bonos del Tesoro se estabilizaban, y en Europa surgía una fuerte ola compradora de deuda soberana.
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Las bolsas en general subían este miércoles, con Wall Street en buen ánimo a medida que se acercan los cruciales resultados de Nvidia, y sigue habiendo una alta expectación por cualquier posible acercamiento diplomático en Medio Oriente.
Tras cerrar en mínimos de casi dos meses, el S&P IPSA repuntaba 0,6% a 10.414,36 puntos a media mañana, encabezado por las acciones de ILC (2,7%), Cencosud (2,3%) y Santander (2%).
En Wall Street, el Nasdaq subía 0,5%, el S&P 500 ganaba 0,3% y el Dow Jones operaba plano. En Europa, el continental Euro Stoxx 50 avanzaba 1% y el FTSE 100 de Londres crecía 0,4%. Por el contrario, en Asia los índices de Japón (-1,2%) y Hong Kong (-0,6%) retrocedieron.
El petróleo Brent aflojaba 2,2% a US$ 108,8 por barril, mientras en Estados Unidos las ventas globales de bonos del Tesoro se estabilizaban, y en Europa surgía una fuerte ola compradora de deuda soberana.
La distensión llega aun después de que Donald Trump amenazara con retomar las operaciones militares contra Irán si en los próximos días no se cierra un acuerdo, frente a lo cual Teherán advirtió que podría tomar represalias más allá de la región.
A las 14:00 horas se publicarán las actas de la última reunión de política de la Reserva Federal, algo que podría dar luces sobre la inclinación del banco central a subir las tasas de interés. Los mercados monetarios descuentan un alza a fines de este año, o bien a principios del próximo.
Luego vienen los resultados de Nvidia, un evento que pondrá a prueba el apetito por la Inteligencia Artificial (IA). La empresa más valiosa del mundo publicará sus números una vez cerrado el mercado estadounidense.
"Nvidia está en el centro de la computación en la nube, los centros de datos, la IA generativa y los chips de alto rendimiento. Sus resultados ayudan a responder a una gran pregunta del mercado: ¿sigue en auge el gasto en infraestructura de IA, o está el mercado empezando a descontar demasiadas buenas noticias?", escribió la estratega jefe de inversiones de Saxo Bank, Charu Chanana.
"Esa pregunta cobra mayor importancia ahora porque las acciones de tecnología y semiconductores ya han experimentado un fuerte repunte. La historia de la IA sigue siendo sólida, pero el panorama a corto plazo es menos unidireccional. Es posible que Nvidia no solo tenga que presentar resultados sólidos, sino resultados lo suficientemente sólidos como para justificar el reciente movimiento", apuntó.
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