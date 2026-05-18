Paul Fürst compra acciones de Falabella por $ 30 mil millones y aumenta a 3,62% su participación en la compañía

Junto con el clan Müller, los Fürst son socios minoritarios de Falabella en la propiedad de Mallplaza. Ambas familias han estado incrementando sus posiciones dentro de la matriz en los últimos años.

Paul Fürst hizo su primera compra de acciones de Falabella en lo que va del año, con lo que expande su influencia en la última de varias adquisiciones.

A través de Inversiones Avenida Borgoño, Fürst adquirió 5,45 millones de títulos en la sesión del viernes, desembolsando $ 30 mil millones. Este paquete significa el 0,22% del total de la propiedad del retailer, por lo que el patrimonio en manos de Fürst asciende a 3,62% del total.

La última vez que Fürst adquirió acciones de Falabella fue en diciembre del año pasado, con el pago de $ 60 mil millones por un conjunto equivalente a 0,39% de la compañía.

Junto con el clan Müller, los Fürst son socios minoritarios de Falabella en la propiedad de Mallplaza. Ambas familias han estado incrementando sus posiciones dentro de la matriz en los últimos años.

"La adquisición del 0,22% de la propiedad de Falabella por parte de Inversiones Avenida Borgoño no tiene como propósito la toma del control de Falabella", dice el informativo que da cuenta de la transacción.