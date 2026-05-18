Se modera el déficit en cuenta corriente de Chile, pero la deuda externa sigue al alza en el primer trimestre

El Banco Central dio a conocer las cifras de Balanza de Pagos al cierre del primer trimestre.

Un superávit de US$1.883 millones, equivalente a 1,9% del Producto Interno Bruto (PIB), registró la cuenta corriente del país durante el primer trimestre, informó el Banco Central este lunes.

Con ello, el déficit acumulado en un año alcanza a 0,6% del PIB. Hace 12 meses dicho nivel era de 1,6% del Producto y en el último trimestre de 2025 de 1,2%.

El resultado reflejó el saldo superavitario de la balanza comercial de bienes, el cual fue en parte compensado por el saldo negativo en servicios.

Los envíos de bienes se ubicaron en US$30.307 millones, lo que representó un aumento de 14,7%, consistente con un alza de 20,2% en precios; en tanto, se observó una disminución de 4,6% en términos de volumen.

El incremento de las ventas al exterior se sustentó en los envíos mineros. Aunque en menor medida, los bienes industriales también contribuyeron al resultado. En tanto, los envíos agropecuarios cayeron.

Las importaciones de bienes alcanzaron un total de US$20.682 millones (FOB) y US$22.121 millones (CIF).

Con respecto al mismo período del año anterior, y considerando los resultados en valores CIF, las internaciones crecieron 2,2%, en línea con un alza de 1,8% en volumen y de 0,4% en precios.

El resultado fue explicado por el alza de los bienes de capital y, en menor medida, por el incremento de los bienes de consumo. En tanto, los bienes intermedios registraron una baja.

Un nuevo aumento

Al cierre de marzo, la deuda externa aumentó en US$ 4.869 millones respecto del cierre del año anterior, totalizando US$ 282.290 millones, cifra equivalente a 75,9% del PIB. El incremento fue liderado por las transacciones de gobierno y bancos.

En cuanto a las obligaciones de corto plazo residual, éstas alcanzaron los US$ 70.737 millones, siendo empresas no financieras y bancos los sectores que tienen la mayor parte de los compromisos de pagos en los próximos 12 meses.

Finalmente, en términos de la moneda de denominación, se observó que 78,3% de la deuda se encuentra en dólares estadounidenses; 9,0%, en pesos; 8,2%, en euros; y el resto en otras monedas.