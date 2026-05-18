Shakira gana batalla tributaria de 55 millones de euros contra España

Un tribunal ordena a las autoridades españolas que devuelvan las multas ilegales que la estrella del pop colombiana se vio obligada a pagar.

Shakira consiguió una importante victoria en su prolongada disputa contra las autoridades tributarias españolas, que fueron obligadas a devolver 55 millones de euros en sanciones consideradas ilegales y que la estrella pop colombiana había sido forzada a pagar.

La Audiencia Nacional de España anuló este lunes una decisión de la agencia tributaria en un caso relacionado con si Shakira era residente fiscal en el país en 2011, señalando que el organismo no logró probar sus acusaciones y aplicó sanciones “contrarias a derecho”.

La cantante y compositora, que en ese momento mantenía una relación con el exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué, criticó los “métodos cuestionables” de las autoridades y afirmó que el caso derivó en “campañas orquestadas para destruir mi reputación”.

El tribunal sostuvo que la agencia tributaria española no logró demostrar que Shakira pasó más de 183 días en el país en 2011 —el umbral para convertirse en residente fiscal— ni que tuviera “el centro de sus intereses económicos en España o vínculos familiares con residentes en el país”.

El equipo de Shakira argumentó que era “materialmente imposible” que hubiera pasado más de la mitad del año en España porque “estaba de gira mundial, realizando 120 conciertos en 37 países diferentes” en 2011.

“No tenía casa en España, no tenía hijos allí y nunca tuvo la sede de sus negocios en el país”, señaló el comunicado. Shakira y Piqué tuvieron dos hijos, nacidos en 2013 y 2015. Ambos anunciaron su separación en 2022.

El tribunal indicó además que la agencia tributaria deberá pagar intereses a Shakira, además de los 55 millones de euros en sanciones. El organismo anunció que apelará el fallo ante el Tribunal Supremo de España.

La agencia también precisó que la sentencia de este lunes no afecta el acuerdo alcanzado por Shakira con las autoridades respecto de los años tributarios 2012-2014, período en el que también sostuvo que no era residente fiscal en España.

En un acuerdo judicial alcanzado en noviembre de 2023, Shakira admitió seis cargos de fraude tributario relacionados con el período 2012-2014 y aceptó pagar una multa de 7,3 millones de euros para evitar una pena de cárcel. En ese momento, la artista insistió en que no había cometido ninguna irregularidad, pero señaló que aceptó el acuerdo para proteger a sus hijos y seguir adelante con su carrera.

Este lunes, el equipo de Shakira calificó el fallo sobre 2011 como una “victoria definitiva”.

Shakira afirmó: “Después de más de ocho años soportando un brutal hostigamiento público, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches sin dormir que finalmente afectaron mi salud y el bienestar de mi familia, el tribunal finalmente ha restablecido la verdad. Nunca hubo fraude”.

“Incluso así, durante casi una década fui tratada como culpable. Cada paso del proceso fue filtrado, distorsionado y amplificado, y mi nombre y perfil público fueron utilizados para enviar un mensaje amenazante a otros contribuyentes”, agregó.

La Audiencia Nacional también criticó a la agencia tributaria por centrarse en las ventajas fiscales de Bahamas, donde Shakira afirmaba ser residente fiscal en 2011. “Que Bahamas haya sido o no un paraíso fiscal en 2011 es irrelevante, porque la apelante ha probado que permaneció fuera de España al menos 183 días”, señaló el tribunal.