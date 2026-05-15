China y Estados Unidos "sienten cosas muy parecidas respecto a Irán", afirma Donald Trump

El líder chino Xi Jinping afirma que la cumbre, que ha sido un hito, ha forjado una "nueva relación bilateral".

Donald Trump afirmó que él y Xi Jinping "sienten cosas muy similares" sobre cómo quieren que termine la guerra con Irán, al concluir una cumbre de dos días en Beijing que aún no ha dado lugar a ningún acuerdo de alto nivel.

El presidente estadounidense y su homólogo chino tomaron el té el viernes en Zhongnanhai, el complejo cerrado de la cúpula del Partido Comunista cerca de la Plaza de Tiananmen, antes de un almuerzo de trabajo. Trump partió hacia Washington a primera hora de la tarde.

“Hablamos de Irán. Tenemos ideas muy similares sobre cómo queremos que termine la situación. No queremos que tengan armas nucleares. Queremos que el estrecho esté abierto”, dijo Trump a los periodistas en Zhongnanhai.

“Hemos solucionado muchos problemas que otras personas no habrían podido resolver”, dijo Trump. “La relación es muy sólida”.

Pero Xi no hizo ningún comentario inmediato sobre Irán y los medios estatales chinos solo dijeron que los dos líderes habían hablado sobre "Medio Oriente" durante la cumbre.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China reiteró el viernes la postura de Beijing de que la guerra "nunca debería haber ocurrido", que debería haber un alto el fuego duradero y que el estrecho de Ormuz debería reabrirse.

Trump ha intentado presentar a Xi como un amigo en la cumbre, la primera visita de un presidente estadounidense a China en nueve años. Sin embargo, Xi mantiene una relación más estrecha con el presidente ruso Vladimir Putin, quien tiene previsto visitar Beijing poco después de Trump y con quien se ha reunido más de 40 veces a lo largo de los años.

Los líderes dieron un paseo por un jardín ornamental de la dinastía Qing en Zhongnanhai, que fue tomado por los líderes comunistas en 1949. Xi explicó a través de un traductor que algunos de los árboles tenían hasta 1.000 años de antigüedad y prometió enviar semillas de rosas a Trump.

“Esta visita es histórica y trascendental”, dijo Xi refiriéndose a la cumbre. “Hasta ahora, hemos alcanzado una nueva relación bilateral, una relación constructiva. Se puede decir que esta es una visita que marca un hito”.

La cumbre se inauguró el jueves con una jornada de pompa y ceremonia. Trump fue recibido con todos los honores militares en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, antes de realizar una visita al Templo del Cielo y disfrutar de un banquete de Estado por la noche.

Trump está acompañado por una delegación empresarial de alto nivel , que incluye a Tim Cook de Apple y a Elon Musk de Tesla, y ha intentado presentar el viaje como beneficioso para las empresas estadounidenses.

La relación

En entrevistas televisivas, el presidente y altos funcionarios estadounidenses han prometido importantes acuerdos, incluidas compras chinas de petróleo, aviones a reacción y productos agrícolas, pero se han conocido pocos detalles concretos.

Beijing ha hecho hincapié en sus objetivos geopolíticos, destacando las tensiones en torno a Taiwán e intentando persuadir a Estados Unidos para que prorrogue la tregua en la guerra comercial acordada cuando Trump y Xi se reunieron el año pasado en Corea del Sur.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China citó a Xi Jinping diciendo que había "acordado con el presidente Trump una nueva visión para construir una relación constructiva de estabilidad estratégica entre China y Estados Unidos" en un comunicado sobre sus reuniones.

Xi afirmó que esto proporcionaría "una guía estratégica para las relaciones entre China y Estados Unidos durante los próximos tres años y más allá".

El presidente chino definió la "estabilidad estratégica constructiva" como aquella que tiene "la cooperación como pilar fundamental", mantiene la "competencia dentro de límites adecuados", garantiza "diferencias manejables" y mantiene una "estabilidad duradera" que dé como resultado una paz predecible.

Según los analistas, Biejing quería limitar la capacidad de Washington para intensificar el conflicto, mientras lucha por encauzar la economía china interna y reducir la dependencia de las exportaciones para el crecimiento.

“Beijing está proponiendo, en la práctica, un nuevo sistema operativo para la relación”, afirmó Lizzi C Lee, investigadora sobre la economía china en la Asia Society.

Funcionarios estadounidenses han declarado que ambas partes también están considerando la posibilidad de establecer juntas conjuntas de comercio e inversión para identificar áreas que no sean sensibles desde el punto de vista de la seguridad nacional y donde puedan hacer negocios.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, también afirmó que los controles a las exportaciones de semiconductores no habían sido un tema importante en las conversaciones, a pesar de la presencia del director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, en Beijing como parte de la delegación empresarial estadounidense.

Maya Wang, subdirectora para Asia de Human Rights Watch, afirmó que la "flagrante omisión" de los derechos humanos durante las conversaciones de Trump con Xi indicaba que Washington estaba cediendo terreno a Pekín en este tema.