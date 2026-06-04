Enrique Ostalé asume la presidencia del directorio de Softys, la filial de CMPC con ventas de US$ 3.500 millones

El exvicepresidente de Walmart para Latinoamérica llega a liderar la mesa directiva de la mayor productora de papeles tissue de la región, con presencia en ocho países, para consolidar su posición competitiva y rentabilizar el crecimiento alcanzado.

La compañía emblema del grupo Matte, Empresas CMPC, comunicó el nombramiento de Enrique Ostalé Cambiaso como presidente del directorio de Softys, su filial especializada en productos de higiene y limpieza en base a papeles tissue. La compañía es líder en ese segmento en Latinoamérica y ocupa el segundo lugar en productos de cuidado personal para bebés, mujeres y adultos.

Softys cierra un ciclo de expansión -tanto orgánica como mediante adquisiciones- con operaciones en ocho países de la región y una facturación que alcanza los US$ 3.500 millones anuales.

Ostalé asumirá junto al equipo gerencial liderado por Gonzalo Darraidou, con el mandato de fortalecer la posición competitiva de la empresa y traducir la escala alcanzada en generación de valor sostenible para CMPC y sus accionistas, explicó la compañía ligada al grupo Matte.

Bernardo Larraín Mate, presidente del directorio de Empresas CMPC, destacó que "la experiencia de Enrique Ostalé en roles de liderazgo, en directorios de empresas como Falabella, con presencia en distintos países de la región, y antes como ejecutivo responsable en Latam y otras regiones del mundo, en Walmart, representa una gran contribución para apoyar a la administración liderada por Gonzalo Darraidou en el desafío de transformar la escala y liderazgo que Softys ha alcanzado en Latinoamérica, en generación de valor sostenible para CMPC y sus accionistas".

El ejecutivo acumula una extensa trayectoria en la conducción de grandes operaciones minoristas a nivel regional e internacional. Fue vicepresidente de Walmart para América Latina y chairman de Falabella, retailer con presencia en varios países de la región.

"Estoy muy entusiasmado de asumir este nuevo desafío y poder sumarme al equipo de excelencia de Softys, para seguir fortaleciendo el liderazgo que ha alcanzado en la región", dijo a su turno Enrique Ostalé.