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Enrique Ostalé asume la presidencia del directorio de Softys, la filial de CMPC con ventas de US$ 3.500 millones

El exvicepresidente de Walmart para Latinoamérica llega a liderar la mesa directiva de la mayor productora de papeles tissue de la región, con presencia en ocho países, para consolidar su posición competitiva y rentabilizar el crecimiento alcanzado.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Jueves 4 de junio de 2026 a las 17:26 hrs.

Valeria Ibarra CMPC
<p>Enrique Ostalé Cambiaso, presidente de Softys de CMPC. Foto: Julio Castro.</p>

Enrique Ostalé Cambiaso, presidente de Softys de CMPC. Foto: Julio Castro.

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