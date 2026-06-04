SpaceX multiplicará por 100 sus ingresos por IA en 2030, según Goldman Sachs

Las proyecciones del gigante de de Wall Street respaldan la valoración de US$ 1,78 billones que el grupo está presentando en su salida a bolsa.

La estrategia de SpaceX para alcanzar una valoración de US$ 1,78 billones en su oferta pública inicial depende de que los ingresos de su unidad de IA se multipliquen por unas 100 para 2030, según las proyecciones realizadas por su principal banco de inversión, Goldman Sachs.

Según las previsiones que Goldman Sachs compartió con un posible inversionista en la operación, los ingresos de la división de IA de SpaceX aumentarán de US$ 3.200 millones en 2025 a US$ 322.000 millones en 2030. Se espera que los ingresos totales de SpaceX alcancen los US$ 474.000 millones en 2030, frente a los US$ 18.700 millones del año pasado.

Las ambiciosas proyecciones del banco ponen de manifiesto las agresivas apuestas que sustentan el auge de la inversión en IA por parte de las grandes tecnológicas, lo que ha impulsado al mercado bursátil estadounidense a alcanzar máximos históricos. El modelo de Goldman Sachs se compartió verbalmente con el inversionista mientras SpaceX inicia su gira de presentación de ofertas públicas iniciales (OPI), en la que los banqueros intentarán convencer a los gestores de fondos de una operación que podría recaudar hasta US$ 86.000 millones.

La valoración del grupo de Elon Musk, que abarca desde cohetes hasta chatbots, se basa en la suposición de que su división de IA, xAI -que registró pérdidas de US$ 6.400 millones en 2025- tiene un mercado potencial total de US$ 26,5 billones, según el folleto de salida a bolsa de SpaceX. Esta cifra empequeñece el mercado potencial total de aproximadamente US$ 2 billones previstos para el servicio de internet Starlink y las operaciones espaciales del grupo.

Las proyecciones de Goldman Sachs indican que el banco de Wall Street prevé que los ingresos del segmento de IA de SpaceX aumenten un 388% hasta alcanzar los US$ 15.600 millones en 2026, en comparación con el año anterior, y que lleguen a los US$ 34.500 millones en 2027. Estas estimaciones fueron confirmadas por una persona familiarizada con el asunto.

SpaceX no respondió a la solicitud de comentarios. Goldman declinó hacer comentarios.

SpaceX a la bolsa

Goldman Sachs prevé que los ingresos de SpaceX procedentes de su servicio de internet por satélite Starlink alcancen los US$ 144.000 millones en 2030, menos de la mitad de los generados por su unidad de inteligencia artificial. El banco pronostica que la división de cohetes de SpaceX generará US$ 8.300 millones en ingresos en 2030, frente a los US$ 4.100 millones del año pasado.

El banco también prevé que las ganancias ajustadas totales de SpaceX antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización aumentarán a US$ 352.000 millones en 2030, desde los US$ 6.600 millones en 2025.

SpaceX generó un flujo de caja libre negativo de US$ 13.800 millones el año pasado. Goldman Sachs prevé que la compañía alcance un flujo de caja libre positivo de US$ 72.000 millones en 2031.

Para que se justifiquen las previsiones de crecimiento de la IA, la familia de modelos Grok de SpaceX tendría que ponerse al día y superar a laboratorios más avanzados como Anthropic, Google y OpenAI en los campos críticos de la programación, la ciberseguridad, los agentes y los chatbots.

Sin embargo, la unidad antes conocida como xAI se vió lastrada por constantes cambios -Musk despidió a sus 10 cofundadores en dos años-— y ofreció un rendimiento deficiente, lo que la ha dejado con solo una fracción de las suscripciones de consumidores y empresas necesarias para generar ingresos.

Musk también alquiló el centro de datos Colossus 1 a su rival Anthropic, ya que las instalaciones de 300 megavatios en Memphis, Tennessee, quedaron infrautilizadas al no lograr Grok consolidarse.

Goldman Sachs superó a sus rivales Morgan Stanley, JPMorgan, Citigroup, Bank of America y UBS para liderar la salida a bolsa de SpaceX, que se espera genere decenas de millones de dólares en comisiones para los bancos de Wall Street.