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SpaceX multiplicará por 100 sus ingresos por IA en 2030, según Goldman Sachs

Las proyecciones del gigante de de Wall Street respaldan la valoración de US$ 1,78 billones que el grupo está presentando en su salida a bolsa.

Por: Financial Times

Publicado: Jueves 4 de junio de 2026 a las 15:36 hrs.

SpaceX IA apertura a bolsa Wall Street
<p>SpaceX multiplicará por 100 sus ingresos por IA en 2030, según Goldman Sachs</p>

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