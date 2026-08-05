El ala progresista de los demócratas triunfa en Michigan y Trump celebra el resultado

La victoria de Abdul El-Sayed prepara el terreno para una intensa batalla en las elecciones de mitad de mandato por un escaño clave en el Senado.

El aspirante progresista Abdul El-Sayed derrotó a la congresista Haley Stevens en unas primarias demócratas de alto riesgo para el Senado en Michigan, resultado que supone un contundente revés para el establishment del partido.

El resultado representa una importante victoria para el ala izquierda progresista de la colectividad y prepara el terreno para una de las principales contiendas por el Senado de Estados Unidos en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en un estado pendular clave.

La agencia Associated Press dio por ganador a El-Sayed el miércoles por la mañana, hora local, después de un conteo de votos que se prolongó durante toda la noche. El-Sayed se impuso por un margen mínimo, con 48,5% de los votos, frente al 47,5% de Stevens, con 99% de los sufragios escrutados.

“Grandes noticias para el Partido Republicano”, escribió Donald Trump en su plataforma Truth Social. “El-Sayed, un perdedor comunista que odia a los judíos y a Israel, es el ganador proyectado de su contienda. ¡Ahora las políticas descabelladas de los demócratas solo empeorarán!”.

Como candidato demócrata, El-Sayed enfrentará al excongresista republicano Mike Rogers en lo que probablemente será una de las elecciones senatoriales más competitivas y costosas del país.

La amarga disputa de las primarias en Michigan se había convertido en una batalla indirecta dentro de una confrontación más amplia por el futuro del Partido Demócrata.

El-Sayed, exfuncionario de salud pública de 41 años, recibió el respaldo de figuras progresistas como el senador por Vermont, Bernie Sanders, y la congresista por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez.

Stevens, congresista de 43 años que cumple su tercer período, contaba con el apoyo de destacadas figuras del establishment del Partido Demócrata, entre ellas el líder de la colectividad en el Senado, Chuck Schumer, y la popular gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer.

La campaña de Stevens y los grupos que la respaldaban gastaron casi cuatro veces más que El-Sayed y el Super PAC vinculado a su candidatura.

Pero no fue suficiente para frenar al candidato insurgente, quien centró su campaña en impulsar un sistema público de salud universal y en una férrea oposición al respaldo de Estados Unidos a Israel.

La campaña de Stevens destacó su historial bipartidista y sostuvo que, como candidata moderada, estaba en mejores condiciones de conquistar a los votantes pendulares en los comicios de noviembre.

La relevancia de escaño de Michigan

Michigan es considerado un estado que los demócratas deben ganar para tener alguna posibilidad de recuperar el control del Senado. El Presidente Trump derrotó a Kamala Harris en Michigan hace dos años por un margen mínimo, inferior a 2%.

La victoria de El-Sayed es la más reciente de una serie de triunfos en primarias para la izquierda progresista, después de que un grupo de candidatos respaldados por el alcalde progresista Zohran Mamdani arrasara en las primarias demócratas para el Congreso en la ciudad de Nueva York a comienzos del verano.

La elección senatorial de noviembre en Michigan será vista ahora como una prueba de mayor envergadura para los progresistas, que buscan convencer a sus compañeros demócratas de que los candidatos de izquierda pueden imponerse en estados pendulares que serán campos de batalla decisivos en las elecciones presidenciales de 2028 y en las posteriores.

Los promedios de encuestas recopilados por RealClearPolitics antes de las primarias del martes proyectaban que Rogers derrotaría por un estrecho margen a El-Sayed en un enfrentamiento directo, mientras que Stevens vencería a Rogers por casi dos puntos.

Una tercera candidata demócrata, la legisladora estatal Mallory McMorrow, suspendió su campaña el mes pasado, pero se negó a respaldar a El-Sayed o a Stevens. El miércoles temprano entregó su apoyo a El-Sayed y llamó al partido a unirse detrás de su candidatura.

“Créanme, estas fueron unas primarias brutales”, dijo McMorrow. “Pero, cualesquiera que hayan sido las diferencias entre los candidatos de esta contienda, esas diferencias no son nada comparadas con el contraste que habrá en noviembre”.

La votación del martes dejó al descubierto profundas divisiones entre los militantes del partido por Israel, tema que se convirtió en un asunto controvertido durante las últimas semanas de unas primarias cada vez más hostiles.

United Democracy Project, un Super PAC respaldado por el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel, gastó casi US$ 31 millones en apoyo a la candidatura de Stevens, según registros federales de financiamiento electoral. Se trata de la mayor inversión realizada hasta ahora por el grupo en una sola contienda.

En la etapa final de la campaña, El-Sayed acusó a Stevens de estar subordinada al grupo de presión proisraelí. Ella respondió que solo estaba “subordinada al pueblo de Michigan”.