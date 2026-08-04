OpenAI contraataca a Apple por la disputa "extrañamente personal" sobre secretos comerciales
El conflicto legal se agrava tras la polémica surgida en torno a una colaboración en materia de IA para el desarrollo de dispositivos.
Noticias destacadas
OpenAI acusó a Apple de interponer una "demanda imprudente, agresiva y extrañamente personal" en una publicación de blog en la que refuta las afirmaciones del fabricante del iPhone de que la empresa emergente de IA robó información ultrasecreta.
"No tenemos, ni queremos, ninguno de sus secretos comerciales", escribió el fabricante de ChatGPT este lunes por la noche, acusando a Apple de "hacer acusaciones vagas" y de "tratar de cambiar su versión de los hechos".
Esta publicación marca la última escalada en una disputa que comenzó el mes pasado cuando Apple presentó una demanda alegando que OpenAI había robado diseños de hardware mientras planeaba lanzar sus propios dispositivos de consumo centrados en IA.
La disputa surge en un momento en que ambas compañías invaden el terreno de la otra: OpenAI se aventura en el mercado de productos de consumo y Apple se une a Google para renovar su asistente de voz Siri.
Demanda a OpenAI
OpenAI y Apple ya se habían asociado para integrar la tecnología de IA en los productos de Apple. Sin embargo, la relación comenzó a deteriorarse después de que OpenAI adquiriera el año pasado io, el estudio de diseño fundado por el exjefe de diseño de Apple, Sir Jony Ive, y contratara a varios empleados de Apple.
Apple alegó en su demanda que más de 400 de sus exempleados trabajaban ahora en OpenAI. Afirmó no haber recibido respuesta de OpenAI en febrero tras contactar con la empresa emergente para advertirle de una investigación interna sobre el posible robo de secretos comerciales de Apple.
OpenAI afirmó que los abogados de Apple habían "enviado un correo electrónico a la persona equivocada tras confundir dos apellidos asiáticos" y "afirmaron haber mantenido una conversación con nuestro asesor jurídico general, algo que ahora admiten que nunca ocurrió".
La empresa emergente afirmó que Apple "nunca planteó las acusaciones específicas de esta demanda en aquel momento" y "de hecho, nos dijeron que estaban "resolviendo cualquier problema". Luego no supimos nada durante cinco meses hasta que nos demandaron".
Apple alegó en su demanda que Chang Liu, un exempleado que trabajó en algunos de sus "programas de desarrollo de productos más sensibles", accedió a secretos comerciales de Apple después de dejar la empresa en enero.
Sin embargo, OpenAI afirmó que los propios empleados de Apple se habían puesto en contacto con Liu "y le habían pedido ayuda para localizar esta información", algo que el fabricante del iPhone "solo ahora admite".
Apple también incluyó en su demanda a un segundo exempleado, Tang Tan, director de hardware de OpenAI, a quien acusó de buscar información confidencial durante las entrevistas con los empleados de Apple.
"Tang siempre ha dejado claro al equipo que no queremos, ni debemos utilizar, ninguna información confidencial de otras empresas", escribió OpenAI.
Apple solicita orden judicial
Este lunes, Apple solicitó una orden judicial preliminar en Estados Unidos para impedir que sus exempleados y OpenAI accedan, utilicen o divulguen sus secretos comerciales. Asimismo, presentó una segunda moción pidiendo al tribunal que acelere el proceso de presentación de pruebas y ordene a varios empleados de OpenAI, entre ellos Liu y Tan, que presten declaración.
OpenAI afirmó que la solicitud de Apple de una medida cautelar preliminar estaba "basada en información falsa y era completamente innecesaria, ya que no poseemos ni queremos ninguno de sus secretos comerciales".
"Apple es una de las mejores empresas de todos los tiempos y se ha labrado una reputación por su obsesión con los detalles más pequeños. Esta demanda, descuidada, agresiva y extrañamente personal, lamentablemente no está a la altura de esa reputación", escribió el creador de ChatGPT.
Apple no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
DF VideoVER MÁS
LO MÁS LEÍDO
Cuarto día de formalización en caso Sartor: abogado de Credicorp denuncia que “no se ha pagado un solo dólar de los US$ 45 millones” que invirtieron
Los querellantes argumentan la solicitud de prisión preventiva contra Michael Clark, los hermanos Carlos y Pedro Pablo Larraín, Sergio Yáñez y Rodrigo Bustamante.
CHEC evalúa bajarse de la Ruta 57 tras cambios en la licitación: "Existe una alta probabilidad de no participar"
La firma china sostiene que las modificaciones incorporadas en la etapa final del proceso obligan a rehacer análisis técnicos, financieros y legales. La empresa pidió ampliar en 45 días el plazo para presentar ofertas y afirma que la solicitud responde a criterios técnicos.
GEM 2025: Emprendimientos en Chile son más innovadores, pero tres de cada cuatro nacen por falta de empleo
La tasa de actividad emprendedora subió a 29,4%, la tercera más alta del mundo, y la innovación mejoró en todas las etapas. Pero la escasez de trabajo domina como motivación, solo el 7,1% logra consolidarse y el ecosistema retrocede en rankings globales.
BRANDED CONTENT
El crecimiento de las compras online y la demanda por entregas cada vez más rápidas están generando un cambio en la infraestructura logística
El auge del comercio electrónico está impulsando la demanda por instalaciones independientes cercanas a los centros urbanos, un formato que acelera los despachos, gana espacio entre grandes empresas y abre oportunidades para el desarrollo industrial.
El crecimiento de las compras online y la demanda por entregas cada vez más rápidas están generando un cambio en la infraestructura logística
El auge del comercio electrónico está impulsando la demanda por instalaciones independientes cercanas a los centros urbanos, un formato que acelera los despachos, gana espacio entre grandes empresas y abre oportunidades para el desarrollo industrial.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete