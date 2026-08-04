OpenAI contraataca a Apple por la disputa "extrañamente personal" sobre secretos comerciales

El conflicto legal se agrava tras la polémica surgida en torno a una colaboración en materia de IA para el desarrollo de dispositivos.

OpenAI acusó a Apple de interponer una "demanda imprudente, agresiva y extrañamente personal" en una publicación de blog en la que refuta las afirmaciones del fabricante del iPhone de que la empresa emergente de IA robó información ultrasecreta.

"No tenemos, ni queremos, ninguno de sus secretos comerciales", escribió el fabricante de ChatGPT este lunes por la noche, acusando a Apple de "hacer acusaciones vagas" y de "tratar de cambiar su versión de los hechos".

Esta publicación marca la última escalada en una disputa que comenzó el mes pasado cuando Apple presentó una demanda alegando que OpenAI había robado diseños de hardware mientras planeaba lanzar sus propios dispositivos de consumo centrados en IA.

La disputa surge en un momento en que ambas compañías invaden el terreno de la otra: OpenAI se aventura en el mercado de productos de consumo y Apple se une a Google para renovar su asistente de voz Siri.

Demanda a OpenAI

OpenAI y Apple ya se habían asociado para integrar la tecnología de IA en los productos de Apple. Sin embargo, la relación comenzó a deteriorarse después de que OpenAI adquiriera el año pasado io, el estudio de diseño fundado por el exjefe de diseño de Apple, Sir Jony Ive, y contratara a varios empleados de Apple.

Apple alegó en su demanda que más de 400 de sus exempleados trabajaban ahora en OpenAI. Afirmó no haber recibido respuesta de OpenAI en febrero tras contactar con la empresa emergente para advertirle de una investigación interna sobre el posible robo de secretos comerciales de Apple.

OpenAI afirmó que los abogados de Apple habían "enviado un correo electrónico a la persona equivocada tras confundir dos apellidos asiáticos" y "afirmaron haber mantenido una conversación con nuestro asesor jurídico general, algo que ahora admiten que nunca ocurrió".

La empresa emergente afirmó que Apple "nunca planteó las acusaciones específicas de esta demanda en aquel momento" y "de hecho, nos dijeron que estaban "resolviendo cualquier problema". Luego no supimos nada durante cinco meses hasta que nos demandaron".

Apple alegó en su demanda que Chang Liu, un exempleado que trabajó en algunos de sus "programas de desarrollo de productos más sensibles", accedió a secretos comerciales de Apple después de dejar la empresa en enero.

Sin embargo, OpenAI afirmó que los propios empleados de Apple se habían puesto en contacto con Liu "y le habían pedido ayuda para localizar esta información", algo que el fabricante del iPhone "solo ahora admite".

Apple también incluyó en su demanda a un segundo exempleado, Tang Tan, director de hardware de OpenAI, a quien acusó de buscar información confidencial durante las entrevistas con los empleados de Apple.

"Tang siempre ha dejado claro al equipo que no queremos, ni debemos utilizar, ninguna información confidencial de otras empresas", escribió OpenAI.

Apple solicita orden judicial

Este lunes, Apple solicitó una orden judicial preliminar en Estados Unidos para impedir que sus exempleados y OpenAI accedan, utilicen o divulguen sus secretos comerciales. Asimismo, presentó una segunda moción pidiendo al tribunal que acelere el proceso de presentación de pruebas y ordene a varios empleados de OpenAI, entre ellos Liu y Tan, que presten declaración.

OpenAI afirmó que la solicitud de Apple de una medida cautelar preliminar estaba "basada en información falsa y era completamente innecesaria, ya que no poseemos ni queremos ninguno de sus secretos comerciales".

"Apple es una de las mejores empresas de todos los tiempos y se ha labrado una reputación por su obsesión con los detalles más pequeños. Esta demanda, descuidada, agresiva y extrañamente personal, lamentablemente no está a la altura de esa reputación", escribió el creador de ChatGPT.

Apple no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.