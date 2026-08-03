EEUU multa a UBS con récord de US$ 125 millones por fallas en controles contra el lavado de dinero

El banco suizo no logró implementar las restricciones adecuadas a pesar de la sanción previa de los reguladores estadounidenses

El Tesoro estadounidense multó a UBS con la cifra récord de US$ 125 millones por no haber implementado controles adecuados contra el blanqueo de capitales, a pesar de haber sido sancionado por deficiencias similares en 2018.

Según las conclusiones de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, UBS Financial Services, la filial estadounidense de intermediación bursátil y gestión de patrimonios del banco suizo, no implementó un programa eficaz contra el blanqueo de capitales ni revisó adecuadamente las transacciones en moneda extranjera por valor de más de US$ 10.000 millones.

FinCEN afirmó que se trata de la mayor sanción jamás impuesta a una firma de corretaje por infracciones a la Ley de Secreto Bancario. Calificó a UBS como reincidente, tras haber recibido una multa de US$ 14,5 millones en 2018 por una conducta similar y haberse comprometido a subsanar sus deficiencias.

"La histórica medida adoptada hoy contra UBSFS debe enviar un mensaje claro de que las instituciones financieras reincidentes se enfrentarán a graves consecuencias", declaró Andrea Gacki, directora de FinCEN.

Multan a UBS

UBS admitió haber violado deliberadamente la Ley de Secreto Bancario como parte de su acuerdo con FinCEN, entre otras cosas, al no supervisar adecuadamente ciertas transacciones y no llevar a cabo la debida diligencia con los clientes de alto riesgo.

La sanción incluye multas impuestas por la Comisión de Bolsa y Valores, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera.

"Para expandir su negocio, UBSFS ha buscado clientes adinerados, algunos de los cuales presentan un mayor riesgo de lavado de dinero y otras actividades ilícitas", dijo FinCEN.

"Esto incluye a clientes con un patrimonio muy elevado que residen o derivan su riqueza de jurisdicciones que presentan un mayor riesgo de financiación ilícita."

Las multas están relacionadas con la supervisión deficiente que UBS hizo de sus clientes y de las transacciones en moneda extranjera realizadas entre enero de 2019 y junio de 2023. FinCEN descubrió que UBS utilizaba un sistema de supervisión complejo que incluía una hoja de cálculo de Excel, en la que los errores provocaron que se pasaran por alto cientos de alertas.

FinCEN citó varios ejemplos, entre ellos el de un cliente estadounidense jubilado con vínculos con Rusia que había sido clasificado como de bajo riesgo a pesar de la información pública que indicaba que había trabajado como consultor para un oligarca sujeto a sanciones estadounidenses durante años. UBS procesó varias transferencias importantes antes de presentar un informe de actividad sospechosa y dar por terminada la relación.

FinCEN expone fallas de UBS

UBS también autorizó transacciones por valor de decenas de millones de dólares, incluidas transferencias a terceros que aparentemente infringían sus propios controles, para un cliente multimillonario ruso "descrito como una de las personas más ricas del mundo" con vínculos con Vladimir Putin.

Según FinCEN, el banco abrió cuentas para esa persona "sin justificación suficiente para asumir riesgos elevados de blanqueo de capitales y sin controles adecuados para mitigar esos riesgos".

Según determinó FinCEN, el asesor financiero de UBS expresó repetidamente su deseo de seguir adelante con la incorporación del oligarca ruso porque era "un cliente existente de una filial de UBS con activos bajo gestión de aproximadamente US$ 1.500 millones y nunca ha sido arrestado ni acusado de ningún delito".

UBS afirmó que el anuncio de FinCEN "pone fin a este asunto pendiente" y que el banco había "realizado importantes inversiones para remediar y fortalecer su programa (contra el lavado de dinero) en línea con las mejores prácticas del sector".