Infantino da marcha atrás y retira el plan de crear una empresa de US$ 20.000 millones para la FIFA
Gianni Infantino afirma que era "evidente" que el proyecto creó divisiones que ya no responden al objetivo inicial del organismo.
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Por Samuel Agini y Peter Wells
Londres / Nueva York
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha dado marcha atrás en su propuesta de crear una empresa comercial de US$ 20.000 millones y vender acciones a inversionistas privados.
En un comunicado, el ejecutivo afirmó que “ha quedado claro que el proyecto ha creado divisiones de tal naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no redundan en beneficio del objetivo planteado en primer lugar”.
La decisión se produce tras una fuerte reacción negativa de altos cargos de la FIFA, la UEFA (organismo rector del fútbol europeo) y otras confederaciones de fútbol, y después de días de revuelo desde que el Financial Times revelara el plan por primera vez .
“De cara al futuro, mi intención es reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas, en aras del interés común por nuestro deporte”, continuaba el comunicado.
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