Crisis en la FIFA: renunció Carlos Cordeiro, el asesor financiero de Infantino tras su polémico proyecto para vender el Mundial

Carlos Cordeiro saludando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras presentar el plan de negocio para el Mundial 2026. Foto: Reuters

“Es un mal acuerdo para las federaciones miembro de la FIFA, un mal acuerdo para el fútbol y un mal acuerdo para el futuro a largo plazo de este deporte”, declaró en su carta.

Sigue la inesperada teleserie tras el Mundial. La FIFA vive uno de los momentos más duros del año tras el plan de Gianni Infantino con el que pretende vender participaciones en los derechos de las próximas ediciones de los mundiales a agentes privados.

Este viernes se dio a conocer -a través de una carta- la renuncia de Carlos Cordeiro, quien era uno de los asesores financieros del organismo y quien, además, lideró la presentación de la estrategia económica para el Mundial 2026 ante el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En el escrito criticó el plan donde sinceró no poder quedarse "de brazos cruzados mientras la FIFA considera vender una participación en la Copa Mundial". "Quiero dejarlo claro: me opongo a ella de forma inequívoca. Es un mal acuerdo para las federaciones, un mal acuerdo para el fútbol y un mal acuerdo para el futuro a largo plazo de este deporte."

Cordeiro contaba con el respaldo total de Infantino, quien lo definió como “la persona idónea para asesorarnos en la modernización de nuestro marco regulatorio” ad portas de ser anunciado en 2021 como el asesor principal de la FIFA para la estrategia y gobernanza global.

En la misiva también señaló que el organismo tiene miles de millones en reservas y cero deuda, y que ello fue destacado por “el propio presidente de la FIFA", cuando reveló "los US$ 15.000 millones de ingresos generados entre 2022 y 2026. En este contexto, vender una participación permanente en el activo más valioso del fútbol para recaudar US$ 4.200 millones no tiene mucho sentido. Es hipotecar el futuro del fútbol sin ninguna justificación convincente”.

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¿Qué dicen los políticos?

El polémico proyecto de Infantino llegó a los líderes políticos. El primer ministro británico, Andy Burnham, ha pedido la destitución del presidente de la FIFA por el controvertido plan.

“El intento de la FIFA de atraer inversionistass externos es una sugerencia escandalosa", declaró. Además señaló de manera tajante que Infantino "no es la persona idónea para dirigir la organización".

En tanto, Trump -aliado y amigo de Infantino- dijo que no había hablado con él al respecto de la venta en la que estaría participando el hermano del yerno del mandatario, Joshua Kushner.