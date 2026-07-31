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Crisis en la FIFA: renunció Carlos Cordeiro, el asesor financiero de Infantino tras su polémico proyecto para vender el Mundial

“Es un mal acuerdo para las federaciones miembro de la FIFA, un mal acuerdo para el fútbol y un mal acuerdo para el futuro a largo plazo de este deporte”, declaró en su carta.

Por: Álvaro Santander Benitez

Publicado: Viernes 31 de julio de 2026 a las 13:05 hrs.

Fútbol Negocios FIFA renuncia Mundial 2026 Álvaro Santander Benitez
<p>Carlos Cordeiro saludando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras presentar el plan de negocio para el Mundial 2026. Foto: Reuters</p>

Carlos Cordeiro saludando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras presentar el plan de negocio para el Mundial 2026. Foto: Reuters

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