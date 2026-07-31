Grupo Angelini elevará su participación en Red Megacentro a casi un 34%

La firma informó que va a adquirir la participación de dos accionistas minoritarios por unos US$ 41 millones.

El Grupo Angelini, a través de Inversiones Siemel, elevará su participación en Red Megacentro.

La firma, pasará de un 26,6% de la propiedad a cerca de un 33,8%, tras adquirir las acciones de dos accionistas minoritarios, Inversiones Fortaleza y Sociedad de Inversiones El Coipo.

La transacción, informó Siemel, se hará a un precio de UF 0,017034845 por acción, equivalente a unos $ 695,78 al valor de hoy.

Con esto, en total, la operación ascenderá a unos $ 38.382 millones (unos US$ 41,4 millones) y se espera que se concrete en septiembre.

Red Megacentro es una firma especializada en soluciones de infraestructura, a través del arriendo de bodegas, oficinas y grandes centros de distribución, con presencia en Chile, Perú y EEUU.

Junto al grupo Angelini, sus principales accionistas son el Grupo EBCO y un fondo de Link Capital Partners.