Tasa de desocupación alcanza a 9,4% en el trimestre abril-junio y se mantiene en máximos en casi cinco años

El INE informó que en 12 meses, el indicador registró un ascenso de 0,5 puntos porcentuales (pp.), producto del alza de la fuerza de trabajo (1,5%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,9%). En mujeres, la tasa de desocupación se ubicó en 10,4%.

Aunque la tasa de desocupación permaneció en 9,4% durante el trimestre móvil abril-junio, el mercado laboral volvió a mostrar señales de debilitamiento. Así lo mostró la última edición de la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En comparación con igual período del año pasado, el desempleo aumentó por cuarta medición consecutiva -en 0,5 puntos porcentuales-, mientras la creación de empleo siguió descansando exclusivamente en la ocupación informal y la ocupación formal completó otro trimestre de retroceso. Así, la tasa de desempleo se mantiene en sus niveles más altos en los últimos cinco años.

De acuerdo al INE, la fuerza de trabajo creció 1,5% en doce meses, por encima del aumento de los ocupados (0,9%). Como resultado, las personas desocupadas llegaron a 980.270, un incremento de 7,7% respecto de igual trimestre de 2025, equivalente a más de 70 mil personas adicionales buscando trabajo.

El aumento, explicó el subdirector técnico del INE, Leonardo González, respondió tanto al crecimiento de los cesantes (7,5%) como de quienes buscan empleo por primera vez (9,8%). Este último grupo, de hecho, acumula nueve trimestres móviles consecutivos de alzas, mientras que los cesantes completaron cuatro incrementos seguidos, reflejando que el deterioro alcanza tanto a quienes perdieron su trabajo como a quienes intentan ingresar al mercado laboral.

"Las personas que buscan trabajo por primera vez han ganado peso relativo en el aumento de los desocupados en los últimos trimestres, anotando nueve trimestres móviles al alza, mientras que los cesantes han presentado incrementos en los últimos cuatro trimestres móviles", dijo González.

Preocupa la composición

La composición del empleo, y tal como ha ocurrido en trimestres previos, volvió a ser uno de los principales focos de preocupación.

De acuerdo al INE, de los casi 82 mil puestos de trabajo creados en doce meses, la totalidad provino del empleo informal, que aumentó 4,7%, equivalente a 114.606 ocupados más. En contraste, el empleo formal cayó 0,5%, con 32.828 puestos menos, completando su cuarto descenso interanual consecutivo.

Considerando estos datos, la tasa de ocupación informal se ubicó en 27%, un punto porcentual más alto que hace un año. Además, el INE destacó que el incremento de la informalidad sigue concentrándose en los trabajadores dependientes. De hecho, este grupo explica el alza de este indicador durante los últimos siete trimestres móviles, mientras que entre los independientes la informalidad continúa disminuyendo.

Con relación a la tasa de participación laboral, esta llegó a 62,3%, impulsada exclusivamente por las mujeres, cuya tasa aumentó por decimocuarto trimestre consecutivo. La ocupación femenina también siguió creciendo, mientras que entre los hombres ambos indicadores mantienen una trayectoria descendente.

Pese a esa recuperación, el mercado laboral aún no logra volver a los niveles previos a la pandemia.

De hecho, González dijo que la tasa de ocupación continúa 1,7 puntos porcentuales por debajo de la registrada en 2019, una brecha equivalente a cerca de 284 mil ocupados. El desfase se concentra principalmente en los hombres, mientras que el efecto del envejecimiento de la población explica parte importante de esa diferencia, según el análisis incorporado por el INE en esta edición de la encuesta.

Punto de inflexión

Desde el gobierno no tardaron en reaccionar a los datos. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, dijo que “esperamos que se haya llegado a un punto de inflexión, porque en el mes de junio tenemos información de que la economía volvió a crecer. De hecho, la tasa de desempleo, en el caso de las mujeres, se redujo de 10,5% a 10,4%, y en los jóvenes, un punto, al 23,6%”.

En esa línea, agregó que “nos estamos haciendo cargo de la emergencia laboral. Tenemos una agenda potente con la ley de reconstrucción nacional, la agenda laboral y el Modo Empleo. En este último, hemos lanzado un subsidio a la contratación para nuevos empleos, y estamos recibiendo postulaciones desde el 15 de julio. De hecho, ya hemos recibido más de 4.000 postulaciones. Los invitamos a postular a todos los empleadores al sitio web subsidioalempleo.cl”.

El ministro de Economía, Daniel Mas, por su lado agregó que “las cifras confirman que el empleo sigue siendo la principal urgencia del país. Por eso nos anticipamos y activamos el Modo Empleo, con subsidios a la contratación a través de Sence, planes de empleo junto a las municipalidades, capital semilla de Sercotec para nuevos emprendedores y un trabajo con los gobiernos regionales para acelerar proyectos que generen trabajo”.