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Tasa de desocupación alcanza a 9,4% en el trimestre abril-junio y se mantiene en máximos en casi cinco años

El INE informó que en 12 meses, el indicador registró un ascenso de 0,5 puntos porcentuales (pp.), producto del alza de la fuerza de trabajo (1,5%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,9%). En mujeres, la tasa de desocupación se ubicó en 10,4%.

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 31 de julio de 2026 a las 09:00 hrs.

tasa de desempleo desempleo desocupación mujeres INE
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

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