Álvaro Morales, abogado de Álvaro Jalaff: “Creo que el Ministerio Público tiene un objetivo: (Luis) Hermosilla preso”

Tras lograr que Jalaff arribara a un procedimiento abreviado de condena en libertad vigilada, cuenta que hoy él “no está interesado en vengarse de Patio”.

Este miércoles, Álvaro Jalaff, otrora socio gestor de Grupo Patio, consiguió dejar atrás el caso Factop-Audio, al llegar a un acuerdo con la Fiscalía por el que fue condenado en un procedimiento abreviado que le significará cinco años con el beneficio de libertad vigilada intensiva. O sea, fuera de la cárcel.

“Está feliz. Pero fue una decisión que le costó tomar emocionalmente”, señala a DF uno de los abogados del empresario, Álvaro Morales, quien, junto Hugo Rivera, representaron a Jalaff.

Morales cuenta que Jalaff ya comenzó a armar una pequeña consultora, de nombre “Urban Land”.

“A la magistrada, lo que más le preocupó -y está muy bien que así sea- que la actividad laboral de Jalaff no tenga vínculo con la CMF, con temas de bancos, acciones, financiamientos complejos”, relata. “Es una recomendación, no una prohibición”, añade.

- ¿Cuál fue la pieza clave de esta colaboración eficaz?

- El acuerdo por exigencia de la ley es secreto. Pero indudablemente es determinante la declaración que presta Álvaro el 4 de junio de este año y que tiene que ver con la operación de Parque Capital con Luis Hermosilla.

- O sea, ¿dejar caer a Luis Hermosilla?

- No es dejar caer a Luis Hermosilla porque todos los antecedentes de alguna manera están en la carpeta.

- Sí hay un hecho nuevo: reconoce la calidad de funcionario público de Luis Hermosilla.

-Sí, claro. Es central. No hay duda de eso. Lo que podría haber dicho Álvaro en sus declaraciones anteriores es que a él no le correspondía hacer un juicio de si Luis era funcionario público o no. Y para esta declaración, y a juicio de los abogados, es funcionario público. Esto podrá ser discutido por la defensa de Luis. Pero si me pregunta, ¿un abogado del Ministerio del Interior es funcionario público? Diría que sí.

- ¿Con esta declaración la Fiscalía tiene más chance de lograr una condena contra Hermosilla y que cumpla una cárcel efectiva?

- No. Nadie puede decir “voy a ganar este juicio” o “Luis Hermosilla está totalmente condenado”. La vida da muchas vueltas. ¿La Fiscalía tiene una causa mejor que la que tenía antes de la declaración de Jalaff? Probablemente sí. ¿Tiene asegurado un juicio para ganarlo? No.

- ¿Pero la Fiscalía tiene más chances de lograr una condena y con presidio efectivo para Luis Hermosilla?

- Probablemente sí.

- ¿A su representado le generó ruido, considerando la amistad histórica que tenía con Hermosilla?

- Sí.

- ¿Lo conversaron?

-Sí, mucho.

- ¿El éxito de este caso se va a medir por lo que le suceda a Hermosilla?

- Creo que el Ministerio Público tiene un objetivo: Hermosilla preso. Creo que ese es el mensaje que la Fiscalía quiere mandar al país. No sé si lo van a lograr.

- ¿Qué ha pasado con la reparación a las víctimas?

-Cuando este problema estaba recién partiendo, en agosto del 2023, Álvaro Jalaff se endeudó en $ 5 mil millones para ir a comprar unas facturas falsas. Las pretensiones de algunos de los querellantes era que Álvaro se hiciera cargo del total de los perjuicios que habían sufrido como consecuencia de Factop. Eso fue difícil porque Álvaro no era responsable de todo. Con el paso del tiempo pudimos llegar a acuerdos.

La distancia entre los hermanos Jalaff

- ¿Ahora la batalla de Álvaro Jalaff se centrará en recuperar la participación en Grupo Patio o en resarcir los perjuicios que él considera que tuvo en esa venta?

-Hoy, Álvaro está en un proceso de tener paz. Tal vez el día de mañana le interesa además tener la razón. Hoy no está interesado en vengarse de Patio e ir en contra de Patio, sino en qué terminó esta etapa. No sé si en términos humanos le interesa ir a dar esa pelea porque es larga, dolorosa.

- ¿Pero él sigue creyendo de que esa venta fue injusta y hecha de un modo ilegítimo?

- Sí. Tiene un convencimiento. Pero el proceso para ir judicialmente sobre eso, es duro. No es tan simple con tener la razón. Obliga a estar pendiente, con abogados, gastos. Un juicio civil es mucho más largo.

- Su hermano Antonio Jalaff sí cerró ese capítulo reconociendo en notaría que fue bien hecho y que no tuvo presiones.

- Antonio es una persona diferente. Él interpuso una querella. Nosotros nunca interpusimos una querella, ni hemos firmado ni vamos a firmar un acuerdo con Grupo Patio de que está todo perfecto.

- ¿Sigue distanciado de su hermano?

- Están un poco distanciados. No totalmente, pero sí más distanciados de cómo era antes. Hay un proceso de Álvaro de tratar de ayudarlo a que él reflexione sobre sus errores. No los errores de Antonio. ¿Qué hiciste tú para terminar acá? Mira tú tus errores.

- ¿Cuál es esa autocrítica?

- Ir muy rápido. No sé si ambicioso es la palabra correcta, pero todo el día trabajando, en un mundo híper competitivo. Y rodearse de gente que le decía que sí, y no fueran capaces de decirle que no, que hay un límite y hacerle caso al límite. Estaba rodeado de gente que le decía que todo era fantástico y que está todo súper bien. Y la verdad es que no estaba todo súper bien.

- ¿Asume haberse metido en esta máquina de las facturas por tratar de mantener un nivel de vida y los aumentos de capital en Patio?

- Lo que pasa es que fue a dar donde Factop, que le pedía facturas y le dijeron que estaba todo perfecto. La razón principal fue ir a los aumentos de capital porque Grupo Patio era su niño. La gente que lo rodeaba le debió haber dicho que la fórmula que él había adoptado era mala y riesgosa. Le salió caro. Estuvo seis meses preso.