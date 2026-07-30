CMF destaca cierre de brechas de género en el acceso a productos financieros

Un informe del regulador reveló que si bien aumentó la participación femenina en los directorios de empresas supervisadas, la paridad aún se mantiene distante.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) presentó este jueves la vigésima quinta edición del informe género en el sistema financiero chileno, el que muestra que las brechas entre hombres y mujeres en el acceso a productos financieros prácticamente desaparecieron durante 2025.

"Hoy podemos decir que prácticamente no existen brechas en el acceso a este tipo de productos, tanto cuando hablamos de administración del efectivo, de ahorro o de crédito", comentó en la presentción del estudio, la presidenta de la CMF, Catherine Tornel.

El estudio reveló que la totalidad de la población adulta mantiene instrumentos para la administración del efectivo y que entre el 45% y 48% cuenta con operaciones de crédito vigentes, sin diferencias relevantes entre ambos sexos en materia de acceso.

Tornel destacó estos resultados y afirmó que "ninguna de las brechas que se observa es significativa. Por lo tanto, podemos decir que en el acceso a productos son muy buenas noticias".

Crédito

Pese a que las brechas de acceso prácticamente desaparecieron, el informe muestra que las mujeres continúan registrando montos promedio de crédito y ahorro inferiores a los de los hombres en los distintos segmentos del sistema financiero.

A diciembre de 2025, la deuda representativa de las mujeres alcanzó $1,79 millones, equivalente al 53,6% de la registrada por los hombres, mientras que su carga financiera fue de 13%, frente al 16,1% de los hombres. Asimismo, el apalancamiento llegó a 2,2 veces el ingreso mensual, versus 3,2 veces en el caso masculino.

Tornel sostuvo que "muy probablemente esto proviene de menores ingresos, menor tiempo, menor participación en el mercado laboral, menor formalidad también. Las mujeres muy probablemente se dedican mucho tiempo al cuidado tanto de los hijos como de los padres. Entonces hay factores más bien estructurales que terminan reflejándose en estas cifras".

Pese a registrar menores montos de crédito, la CMF concluyó que las mujeres exhiben un mejor comportamiento financiero.

El informe muestra que presentan menores niveles de endeudamiento, una menor carga financiera y menores niveles de morosidad respecto de los hombres, tanto en la banca como en cooperativas y otros segmentos del sistema.

En ese contexto, la presidenta del regulador afirmó que "las mujeres tienen menores niveles de endeudamiento, menor carga financiera, menor apalancamiento y menor morosidad. Por lo tanto, tienen un comportamiento que es muy responsable respecto a las deudas".

Puestos directivos

El informe también muestra avances en la participación femenina en los puestos de decisión de las empresas supervisadas por el regulador. Durante 2025, la presencia de mujeres en los directorios aumentó en bancos, filiales bancarias, sociedades de apoyo al giro y cooperativas, desde 15,8% a 18%; en compañías de seguros pasó de 19,2% a 22,8%; y en emisores no financieros de valores subió de 15,6% a 16,1%.

Pese a estos avances, el organismo advirtió que la paridad aún está distante. Con el ritmo de crecimiento observado en los últimos seis años, las compañías de seguros alcanzarían un equilibrio de género en sus directorios en unos 20 años; los bancos, en 24 años; y los emisores no financieros, en 31 años.

En contraste, los emisores de tarjetas de crédito no bancarias tardarían más de cinco siglos en llegar a una composición paritaria si se mantiene la tendencia actual.