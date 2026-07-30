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Anglo Teck nombra a exgerente de Quebrada Blanca como futuro CEO para Chile y define la plana ejecutiva de la nueva compañía fusionada

Dale Webb, actual vicepresidente senior de Operaciones para Latinoamérica de Teck asumirá una vez que se complete la fusión, prevista entre septiembre de 2026 y marzo de 2027.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Jueves 30 de julio de 2026 a las 11:27 hrs.

Teck Anglo American cobre Minería Valeria Ibarra
<p>Anglo Teck nombra a exgerente de Quebrada Blanca como futuro CEO para Chile y define la plana ejecutiva de la nueva compañía fusionada</p>

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