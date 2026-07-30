Anglo Teck nombra a exgerente de Quebrada Blanca como futuro CEO para Chile y define la plana ejecutiva de la nueva compañía fusionada
Dale Webb, actual vicepresidente senior de Operaciones para Latinoamérica de Teck asumirá una vez que se complete la fusión, prevista entre septiembre de 2026 y marzo de 2027.
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A poco más de diez meses del anuncio de la operación, Anglo American y Teck Resources despejaron este jueves una de las principales incógnitas de la fusión: quién liderará el negocio en Chile. Las compañías revelaron la composición del futuro equipo ejecutivo de Anglo Teck -la empresa combinada que nacerá del acuerdo sellado el 9 de septiembre de 2025- y confirmaron que Dale Webb será el CEO de la firma en el país.
Webb, actual vicepresidente senior de Operaciones para Latinoamérica de Teck, reportará a Ruben Fernandes, futuro chief operating officer (COO) de la fusionada, y asumirá su cargo inmediatamente después de que se concrete la transacción. Ello se espera dentro del plazo anunciado originalmente -entre septiembre de 2026 y marzo de 2027, como reafirmó Anglo esta mañana-, una vez que se reciba la aprobación regulatoria final y donde las autoridades de China son claves.
Hasta ese momento, el negocio de Anglo American en Chile seguirá encabezado por su actual CEO, Tzveta Tchorbadjieva.
El nombramiento recae en un ejecutivo con más de 25 años de trayectoria y conocimiento directo de la operación local: antes de asumir su actual rol regional, Webb fue gerente general de Quebrada Blanca, el yacimiento de Teck en Tarapacá.
"Estoy muy contento con el nombramiento de Dale para liderar nuestro futuro negocio en Chile y estoy seguro de que su liderazgo y sus excelentes relaciones con nuestros grupos de interés le ayudarán a seguir manteniendo la excelencia operacional y a hacer crecer nuestro negocio en el país", señaló Fernandes, quien precisó que, mientras se concreta la integración, los equipos de liderazgo de ambas compañías en Chile se mantienen sin cambios.
Chile, eje de la fusionada
El futuro COO subrayó el peso que tendrá el país en la nueva minera: "Anglo Teck será una compañía minera líder con especial foco en cobre y donde Chile tendrá un papel primordial en su futuro", dijo. La firma sumará seis operaciones de cobre en el país -incluyendo una fundición- y tres de las minas más relevantes de la industria cuprífera: Los Bronces, Collahuasi y Quebrada Blanca.
A ello se agregan los proyectos de crecimiento: la integración de Los Bronces con Andina -a través del Plan Minero Conjunto acordado con Codelco- y la integración operacional de Collahuasi y Quebrada Blanca, iniciativas que en conjunto aportarían unas 300 mil toneladas adicionales de cobre.
La plana mayor global
A partir del cierre de la operación, Duncan Wanblad -actual CEO de Anglo American- encabezará Anglo Teck, secundado por Jonathan Price, CEO de Teck, como deputy CEO y chief strategy officer.
John Heasley será el CFO y Fernandes el COO, mientras que la estructura se completa con Ian Anderson (People), Lyndon Arnall (Legal & Sustainability), Alison Atkinson (CTO y CEO de Crop Nutrients), Karla Mills (Projects) y Matt Walker (CEO de Marketing). Reportando a Fernandes quedarán, además de Webb, Ana Sanches (Brasil), Brock Gill (Canadá y EEUU), Mpumi Zikalala (Kumba Iron Ore) y Tony Power (Perú).
"Juntos, estamos formando una potencia global en el sector de los metales y minerales que ofrecerá a los inversionistas más de 70% de exposición al cobre", destacó Wanblad, quien dirigirá la compañía desde su sede central en Canadá.
Sinergias por US$ 800 millones
Las empresas reiteraron que la fusión generaría sinergias anuales antes de impuestos por unos US$ 800 millones hacia fines del cuarto año tras el cierre -cerca de 80% de ellas al segundo año-, además de sinergias de ingresos por US$ 1.400 millones promedio anual (sobre una base de 100%) entre 2030 y 2049, principalmente por la integración y optimización de Collahuasi y Quebrada Blanca, con miras a crear uno de los mejores distritos mineros de cobre del mundo.
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