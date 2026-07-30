Anglo American duplica ganancias operacionales de su negocio de cobre en Chile y eleva 5% la producción al primer semestre

La unidad local aportó US$ 1.436 millones a la multinacional basada el Londres. Su CEO, Duncan Wanblad, destacó el "valor intrínseco" del modelo de negocio con foco en el metal rojo y ratificó el cierre de la fusión con Teck entre septiembre de 2026 y marzo de 2027.

Las operaciones chilenas fueron protagonistas de los resultados semestrales de Anglo American. Según el informe financiero provisional publicado este jueves, el Ebitda subyacente del negocio cuprífero en suelo chileno se duplicó en doce meses y creció 101%, hasta US$ 1.436 millones. Todo ello impulsado por los mayores precios del metal, una producción de 195.200 toneladas, un 5% superior a la de igual período de 2025, y una baja de 2% en los costos unitarios, que llegaron a 206 centavos de dólar por libra.

A nivel de grupo, la minera con matriz en Londres reportó un Ebitda subyacente de US$ 4.002 millones en sus operaciones en curso, un incremento de 35%, con lo cual los ingresos llegaron a los US$ 9.926 millones, 11% por encima de igual lapso de 2025.

El negocio de cobre en su conjunto aportó US$ 2.936 millones, con un margen de 60%. Pese a ello, la compañía anotó una pérdida atribuible de US$ 858 millones, explicada por la reducción del valor contable del negocio de carbón siderúrgico, cuya venta a Dhilmar -por hasta US$ 3.875 millones- fue acordada en mayo pasado. La deuda neta bajó a US$ 8.200 millones y el dividendo provisional se elevó a US$ 0,23 por acción, más del triple que hace un año.

"Estoy muy satisfecho de los sólidos resultados operacionales y de costos", señaló el presidente ejecutivo de la multinacional minera, Duncan Wanblad, para quien las cifras ponen de manifiesto "el valor intrínseco de nuestro modelo de negocio simplificado", centrado en cobre, mineral de hierro premium y nutrientes para cultivos.

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Los Bronces compensa las menores leyes de Collahuasi

Según detalló el informe de Anglo, el impulso a nivel local provino de Los Bronces, cuya producción subió 18%, hasta 94.500 toneladas, tras la reanudación de su segunda planta de procesamiento a comienzos de año, la que aportará unas 25.000 toneladas adicionales rentables en 2026. A ello se suma el avance en la fase Donoso 2, cuyo acceso a mineral de mayor ley se espera para fines de este año, indicó la minera.

La primera etapa del proyecto de seguridad hídrica, basado en agua desalinizada, entrará en operación en el segundo semestre de este año, dijo Anglo.

En Collahuasi, donde Anglo tiene un 44% de la propiedad, la producción atribuible cayó 2%, a 81.400 toneladas, por una menor ley (0,78% versus 0,91%), parcialmente compensada por mejor disponibilidad hídrica y recuperación, detalló la compañía.

La faena seguirá procesando mineral de menor ley hasta acceder, hacia fin de año, al material del rajo Rosario, anticipó.

El reporte semestral también se hizo eco de la sentencia del Segundo Tribunal Ambiental que en mayo anuló la autorización ambiental de su planta desaladora de Collahuasi, por lo que la operación utiliza fuentes alternativas de agua mientras la compañía gestiona con las autoridades su reactivación.

Respecto a su faena de menor escala, El Soldado, en tanto, retrocedió 12% en su producción, llegando a 19.300 toneladas. La compañía informó que se presentó en el segundo trimestre el permiso ambiental para extender su vida útil de esta operación.

Proyecciones

Para 2026, Anglo American mantuvo su proyección de producción en Chile entre 390.000 y 420.000 toneladas -concentrada en el segundo semestre y sujeta a disponibilidad de agua- y un costo unitario de unos 210 centavos por libra.

Sobre la fusión que dará origen a Anglo Teck, Wanblad afirmó que el proceso avanza hacia su cierre "en el plazo inicial fijado entre septiembre de 2026 a marzo de 2027", con la aprobación antimonopolio de China como último hito regulatorio pendiente y la planificación de la integración "bien avanzada".