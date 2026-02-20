Anglo American profundiza pérdidas en 2025 de cara a fusión con Teck, cambios en su portafolio y giro hacia el cobre

La minera entregó detalles de las razones detrás de la caída de su producción cuprífera en Chile y del estado de avance de su operación conjunta con Codelco en Andina-Los Bronces.

En medio de la simplificación de su cartera y en pleno camino para materializar su fusión con Teck, la minera Anglo American repotó al mercado pérdidas por US$ 3.741 millones al cierre de 2025, cifra un 22% mayor que las pérdidas registradas durante 2024, que alcanzaron ls US$ 3.068.

Impactó negativamente el resultado la tercera amortización (en tres años consecutivos) de su filial de diamantes De Beers, así como también los menores precios del precioso mineral. Por su parte, la firma con presencia en Chile registró una baja del 10% en su producción de cobre, hasta las 685.000 toneladas, lo que que presionó generó una disminución en las ventas del segmento.

Durante el ejercicio, los ingresos de Anglo totalizaron US$ 18.546 millones, representando un alza de 5% frente a los US$ 17.745 del año previo. En cuanto al Ebitda subyacente de las operaciones continuas, éste creció 2% interanual, a US$ 6.417 millones, "lo que refleja nuestro firme enfoque en la disciplina de costos y la excelencia operativa, a la vez que alcanzamos nuestro objetivo de ahorro de costos de US$ 1.800 millones", dijo Duncan Wanblad, CEO de la gigante minera.

"El año 2025 fue un año transformador para Anglo American, ya que avanzamos en la simplificación de nuestra cartera y marcamos el rumbo del futuro de nuestra compañía al acordar la fusión con Teck para formar una empresa líder mundial en minerales críticos: Anglo Teck", remarcó respecto de la nueva firma valorada en más de US$ 53.000 millones.

Respecto a Anglo Teck, recalcó que el acuerdo "marca un momento decisivo en nuestra larga trayectoria: una combinación convincente diseñada para generar un valor significativo tanto a corto como a largo plazo, ofreciendo a nuestros accionistas más del 70 % de exposición al cobre". En cuanto al proceso, dijo que avanzan en aprobaciones clave tras el visto bueno de la Ley de Inversiones de Canadá en diciembre y el respaldo "abrumador" de los accionistas de ambas firmas.

Sobre los cambios en el portafolio de la compañía, Wanblad recordó la "exitosa escisión de Valterra Platinum en mayo y la venta de nuestra participación residual en el negocio en septiembre". Hacia adelante, dijo que "seguimos avanzando en la venta de nuestro negocio de carbón siderúrgico, la venta acordada de nuestro negocio de níquel está en proceso de aprobación regulatoria y avanzamos en la separación de De Beers".

Chile: caída de producción y detalles de Andina-Los Bronces

En Chile, la firma opera las minas de Los Bronces, El Soldado, la fundición Chagres y cuenta con una participación del 44% de la operación de Collahuasi.

Ante la caída anual de 10% en la producción del metal rojo, la firma dijo que "refleja principalmente la menor ley del mineral y la recuperación de cobre en Collahuasi, mientras que Los Bronces se vio afectada por un menor rendimiento de la planta como resultado de que la planta de procesamiento más pequeña entrara en mantenimiento a finales de julio de 2024, según lo previsto, lo que se compensó en parte con mayores leyes y una mejor recuperacón".

Respecto del histórico acuerdo entre Anglo y Codelco para implementar un plan minero conjunto en el distrito Andina-Los Bronces -firmado en septiembre de 2025-, la compañía detalló que "el cierre de la transacción está previsto para el segundo semestre de 2026 y está sujeto a una serie de condiciones, entre las que se incluyen las habituales aprobaciones en materia de competencia y normativa".

Asimismo, indicó que la implementación de la operación conjunta está prevista para 2030, con una producción total prevista de aproximadamente 120 mil toneladas anuales, las que se repartirán en partes iguales hasta 2051.

Para 2026, Anglo American espera que la producción de cobre aumente a entre 700.000 y 760.000 toneladas, para luego escalar a entre 750.000 y 810.000 toneladas en 2027, y a entre 790.000 y 850.000 toneladas en 2028.