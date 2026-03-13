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Consorcio del Puente Chacao advierte estrechez financiera en cita con el MOP y buscaría nuevo plazo de entrega

La obra debería entrar en operación en 2028, pero Hyundai plantearía postergar esa fecha mediante una modificación contractual. Este domingo el ministro Arrau recibió a ejecutivos de la coreana.

Por: Laura Guzmán

Publicado: Lunes 16 de marzo de 2026 a las 04:00 hrs.

Laura Guzmán
<p>Consorcio del Puente Chacao advierte estrechez financiera en cita con el MOP y buscaría nuevo plazo de entrega</p>

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