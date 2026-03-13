Consorcio del Puente Chacao advierte estrechez financiera en cita con el MOP y buscaría nuevo plazo de entrega

La obra debería entrar en operación en 2028, pero Hyundai plantearía postergar esa fecha mediante una modificación contractual. Este domingo el ministro Arrau recibió a ejecutivos de la coreana.

El Puente Chacao, que conectará la Isla Grande de Chiloé con el territorio continental, es una de las principales obras públicas que se construyen en el país. El proyecto -cuyo presupuesto total supera los $ 1,04 billones (millones de millones, cifra equivalente a unos US$ 1.134 millones) ha sido una prioridad para distintas administraciones y, en el actual mandato, no es la excepción.

De hecho, dentro de las 60 iniciativas prioritarias en las que el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, busca poner especial énfasis se encuentra el Puente Chacao. Incluso, semanas antes de asumir el cargo, el titular de la cartera visitó la zona junto a autoridades de la época para revisar el avance de los trabajos y ponerse al tanto del estado de la obra.

Pero el proyecto ha sufrido distintas dificultades y la nueva administración del MOP llega en un momento en que el Consorcio Puente Chacao -liderado por la coreana Hyundai, a través de su filial Hyundai Engineering & Construction (HDEC)- busca nuevamente modificar el contrato de la obra.

Es más, a menos de una semana de que Martín Arrau asumiera como titular de la cartera, el ministro se reunió este domingo con representantes del consorcio, específicamente con el CEO de Hyundai, Lim Lagho, y el equipo a cargo del contrato para abordar estas modificaciones.

A través de sus redes sociales, el ministerio señaló que durante la reunión se revisó el avance del proyecto y se acordó reforzar el seguimiento en terreno mediante revisiones periódicas. Asimismo, se analizaron los próximos desafíos constructivos y se adoptaron algunos compromisos para continuar avanzando en la ejecución del puente.

Hitos de pago

En primer lugar, según consta en la Ley de Lobby, dos gestores de interés del consorcio -el ejecutivo de Hyundai, Hyung Eo, y el vicepresidente de HDEC, Kwang Soo Kim- se reunieron en enero de este año con la entonces ministra de Obras Públicas, Jessica López, para abordar posibles cambios contractuales.

De acuerdo con el registro del Gobierno, el objetivo del encuentro fue la “presentación del estado del proyecto y solicitud de modificación de contrato para mayor segregación de hitos de pago”.

Un relacionado al proyecto explicó que actualmente el contrato establece que el MOP libera pagos a medida que se alcanzan determinados niveles de avance de la obra.

Sin embargo, la misma fuente indicó que la empresa estaría enfrentando actualmente un descalce financiero, ya que el esquema vigente la obliga a financiar parte relevante de los trabajos antes de alcanzar esos hitos. Esto la estaría dejando “corta de liquidez” para continuar con el desarrollo del proyecto.

Ante este escenario, el consorcio solicitó que los pagos se liberen con mayor anticipación o, en términos prácticos, que se aumente la cantidad de hitos de pago mediante una modificación contractual. Según personas vinculadas al proyecto, las conversaciones avanzaban en esa dirección. Sin embargo, la solicitud no alcanzó a cerrarse antes del cambio de administración, quedando ahora en manos del ministro Arrau.

¿Nuevo retraso?

Pero esta no sería la única modificación que busca impulsar el consorcio. De acuerdo con dos fuentes relacionadas con la empresa y una vinculada al Gobierno, la firma también estaría evaluando solicitar una nueva ampliación en la fecha de entrega del proyecto, que actualmente registra un avance cercano al 63%.

Hoy, según el cronograma vigente, se espera que la marcha blanca y la entrega final se realicen en octubre de 2028. No obstante, el consorcio estaría buscando volver a extender ese plazo.

Si bien todavía no existe una propuesta formal sobre una nueva fecha, las fuentes señalaron que la entrega podría moverse hacia fines de 2029 o incluso a 2030.

Las razones detrás de este eventual retraso serían similares a las ya planteadas en ocasiones anteriores, entre ellas, factores climáticos, obras adicionales y cambios de diseño, entre otras. Todo esto ha ido extendiendo el calendario del proyecto, que ya acumula más de seis años de retraso respecto de su planificación original.

Consultados al respecto, ni el MOP ni el Consorcio Puente Chacao emitieron comentarios.

Quien sí se refirió al tema fue el alcalde de Queilen, (Chiloé), Marcos Vargas, quien además participa en los comités asesores de la obra. La autoridad comunal señaló que, por ahora, no ha escuchado planteamientos formales sobre un aumento de plazos en las reuniones en las que ha participado y manifestó su expectativa de que el puente esté terminado en octubre de 2028.

Cabe precisar que el Puente Chacao comenzó a discutirse en la década de 1960, aunque el proyecto tomó fuerza recién en los años 90’. A comienzos de los 2000’ se licitó como concesión, pero en 2006 el gobierno de Michelle Bachelet puso término al contrato por el aumento de costos.

La iniciativa fue reactivada durante el gobierno de Sebastián Piñera, adjudicándose en 2013 al Consorcio Puente Chacao, hoy liderado por Hyundai. La obra debía entregarse en 2020, pero sucesivos imprevistos han extendido el cronograma.