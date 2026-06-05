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Lathrop Blanco vuelve a sus orígenes al cumplir una década

La firma legal anunció que retomará el nombre con el que inició sus operaciones hace diez años, en una decisión que busca reforzar el proyecto profesional impulsado por sus fundadoras: Catherine Lathrop y Margarita Blanco.

Por: Entre Códigos

Publicado: Viernes 5 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

abogadas tribunales Chile
<p>Lathrop Blanco vuelve a sus orígenes al cumplir una década</p>

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