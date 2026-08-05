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Paz Corp aumenta 12,9% su utilidad en el primer semestre y alcanza $ 5.660 millones

Pese a una caída de 19,6% en sus ingresos por menores escrituraciones en Chile, la inmobiliaria elevó su margen bruto a 30,8%, apoyada por el dinamismo de su operación en Perú.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Miércoles 5 de agosto de 2026 a las 18:05 hrs.

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<p>Paz Corp aumenta 12,9% su utilidad en el primer semestre y alcanza $ 5.660 millones</p>

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