Paz Corp aumenta 12,9% su utilidad en el primer semestre y alcanza $ 5.660 millones

Pese a una caída de 19,6% en sus ingresos por menores escrituraciones en Chile, la inmobiliaria elevó su margen bruto a 30,8%, apoyada por el dinamismo de su operación en Perú.

Paz Corp reportó este miércoles una utilidad acumulada de $ 5.660 millones al cierre del primer semestre de 2026, un aumento de 12,9% respecto del mismo periodo del año anterior, resultado que estuvo acompañado por una mejora en sus indicadores de rentabilidad pese a la caída de sus ingresos.

Los ingresos de actividades ordinarias de la compañía alcanzaron $ 59.812 millones a junio de este año, una disminución de 19,6% interanual, que la firma atribuyó a un menor volumen de escrituraciones en Chile, efecto que fue parcialmente compensado por un mejor desempeño de su operación en Perú.

La ganancia bruta del período llegó a $ 18.403 millones, cifra 13,2% inferior a la del primer semestre de 2025. Sin embargo, el margen bruto subió a 30,8%, por sobre el 28,5% registrado un año atrás, mientras que el retorno sobre ventas (ROS) se elevó a 9,2%, superando el 7,0% reportado en igual periodo del ejercicio anterior.

"El desempeño del periodo responde a la evolución esperada del negocio, considerando los inicios de escrituración registrados durante el semestre. Perú continúa mostrando un buen desempeño. Por su parte, la compañía fortaleció sus indicadores de rentabilidad, reflejando una gestión enfocada en la eficiencia operacional y la capacidad de responder a las condiciones del mercado", sostuvo el gerente general de Paz Corp, Ariel Magendzo.

En el plano comercial, las promesas de compraventa crecieron 15,5% interanual, con un alza de 33,7% en Chile y de 9,0% en Perú. Las escrituras acumuladas registran una baja de 10,2% respecto del primer semestre de 2025, explicada por un menor inicio de escrituraciones en el mercado chileno, lo que fue parcialmente compensado por el desempeño peruano, que anotó una expansión de 39,8% durante el periodo.

La compañía también informó una mejora en su posición financiera. El leverage cerró junio en 1,34 veces, por debajo de las 1,41 veces registradas a diciembre de 2025, lo que responde a una reducción de 3,2% de los pasivos financieros, principalmente por la amortización de deuda de proyectos en escrituración, según detalló la empresa, que apuntó a un fortalecimiento de su estructura financiera.

"Estos resultados se encuentran en línea con nuestras proyecciones y nos permiten mantener un moderado optimismo respecto al desarrollo de nuestros proyectos", afirmó Magendzo, quien agregó que la firma continuará "enfocados en ejecutar nuestra estrategia con una gestión orientada a resultados, adaptándonos a las condiciones de mercado en Chile y Perú, y fortaleciendo una propuesta de valor que responde a las necesidades de nuestros clientes".

Con estas cifras, la constructora, presente en ambos mercados, cierra la primera mitad del año con una rentabilidad al alza en un contexto de menor actividad de escrituración en Chile, apoyada en el dinamismo de su filial peruana y en una menor carga financiera.