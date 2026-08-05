¿Cuánto gana un CEO de una startup en Chile?

Si bien influyen varios factores en la fijación del salario, uno clave es la facturación anual de la compañía. Foto: Archivo

Un sondeo realizado por Taram Capital reveló la mediana del sueldo líquido mensual y que tres de cada cuatro directores ejecutivos no reciben compensación variable.

Un fundador de startup negocia rondas, define la estrategia y aprueba presupuestos, pero se complica al definir su propio salario como CEO. En ese contexto, la firma de capital de riesgo Taram Capital realizó una encuesta para determinar cómo fluctúa el sueldo de un CEO de una startup en Chile y detectó que el mínimo es de $ 4,2 millones y el máximo de $ 10, 8 millones.

La firma aplicó la encuesta de carácter anónimo a 35 directores ejecutivos chilenos de empresas emergentes -algunos con operaciones en Estados Unidos, México, España y Argentina- y cuyo modelo de negocio es B2B, en el marco del lanzamiento del programa SouthB2B para emprendedores tecnológicos.

Entre los hallazgos, determinó que el sueldo varía según diversos factores, entre ellos, la facturación de la compañía. La mediana del sueldo líquido mensual parte en $ 4,2 millones para empresas con menos de US$ 1 millón de ingresos anuales recurrentes (ARR, su sigla en inglés), sube a $ 5,7 millones para aquellas con hasta US$ 3 millones de ARR y escala a $ 7,3 millones para startups que facturan hasta US$ 5 millones.

En tanto, en aquellas compañías que tienen un ARR de hasta US$ 10 millones, su CEO recibe un sueldo de $ 8,5 millones, y cuando la facturación supera los US$ 10 millones, asciende a $ 10,8 millones.

"El salto entre facturar menos de US$ 1 millón y llegar a US$ 5 millones o US$ 10 millones es de unos $ 4,3 millones al mes en la mediana, exactamente el doble. No es menor, pero tampoco es transformador considerando que la facturación puede haberse multiplicado por 10 o más en ese trayecto", afirmó el socio de Taram Capital y autor de la encuesta, Felipe Camposano.

Además, el 77% de los fundadores no recibe compensación variable. Pero la cifra esconde un quiebre: bajo US$ 5 millones de facturación recurrente, solo dos de 26 reportaron bonos o acciones; sobre ese umbral, seis de nueve ya tienen algún componente variable.

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Los factores que influyen

Según Camposano, operar fuera de Chile -sobre todo con estructura o clientes en EEUU-, generar utilidades y concentrar la responsabilidad financiera empujan al fundador hacia la parte alta del rango.

En sentido contrario, repartir la carga entre varios socios y estar en etapas donde cada peso que sale es uno que no se reinvierte presionan la cifra hacia abajo.

Otro hallazgo es que la participación accionaria se mueve en dirección opuesta al sueldo. Bajo US$ 1 millón de ARR, la mayoría es propietaria de más del 75% de la compañía; sobre US$ 5 millones, el tramo mediano cae entre 20% y 50%.

“En etapas tempranas, formalizar un bono es redundante: el potencial de ganancia ya está concentrado en la participación que el fundador posee. Más adelante, con esa participación diluida, la compensación variable aparece como una forma de volver a conectar al fundador con el resultado”, explicó Camposano.

En equipos de cofundadores, el patrón inicial es pagarse todos por igual, pero esa paridad se quiebra cuando la empresa contrata ejecutivos a precio de mercado. “Esa transición suele ocurrir entre US$ 5 millones y US$ 10 millones de facturación recurrente", apuntó el ejecutivo.

Camposano señaló que un fundador que no puede cubrir sus necesidades personales "tiende a tomar peores decisiones. Hay un nivel de sueldo razonable que hay que encontrarlo y pagarlo sin culpa", sostuvo.

Chile y la región

Al comparar los sueldos de los CEO de las startups en Chile con los de sus pares en Latinoamérica -y tomando como referencia los datos de un estudio de Descubre VC y 500 Global-, se observa que los CEO chilenos ganan más.

Las medianas regionales son más bajas en todos los tramos: cerca de $ 3,6 millones para empresas con hasta US$ 1 millón de ARR y unos $ 6,2 millones para aquellas con facturación por sobre los US$ 5 millones.