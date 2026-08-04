Codelco suspende operaciones en Andes Norte de El Teniente por riesgo de sismicidad: afecta a cuatro empresas y más de 20 contratos
Según la estatal, se han detectado sismos profundos que no pueden monitorearse adecuadamente. La paralización afecta a unos 3.000 trabajadores.
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Codelco suspendió de forma temporal las operaciones en Andes Norte de El Teniente, lo que afecta a cuatro empresas, más de 20 contratos y unos 3.000 trabajadores aproximadamente.
Según explicaron expertos de la estatal, la medida responde a razones de seguridad, luego de que en los últimos días se detectaran episodios de sismicidad profunda, que se producen de manera intempestiva y sin posibilidad de monitoreo, por lo cual se pone en riesgo la integridad de los trabajadores del área.
"Esta decisión se fundamenta en los análisis técnicos obtenidos a partir de antecedentes recopilados durante los últimos seis meses, los que aconsejan adoptar esta medida preventiva mientras continúa el trabajo destinado a ahondar en el conocimiento sobre el comportamiento de la sismicidad profunda del yacimiento", dijeron en la corporación. Estos análisis, dice Codelco, "han permitido identificar la existencia de un fenómeno sísmico emergente, con características distintas a los riesgos históricamente conocidos y gestionados en la operación".
Según la estatal, El Teniente ha convivido durante décadas con fenómenos sísmicos asociados a la minería subterránea mediante la metodología de panel caving. Tanto la sismicidad vinculada a la explotación como aquella asociada a la construcción de desarrollos mineros son riesgos conocidos, comprendidos y gestionados mediante controles operacionales consolidados.
Pero los antecedentes disponibles son consistentes con la posible existencia de un riesgo emergente asociado a la mayor profundidad de las obras del proyecto Andes Norte, cuyo comportamiento continúa siendo objeto de investigación y análisis. Entre los elementos considerados destacan la necesidad de reforzar la instrumentación, el monitoreo y el análisis técnico para abordar los desafíos que conlleva el desarrollo futuro de la minería en profundidad.
En consecuencia, y "privilegiando la protección de las personas, se resolvió suspender temporalmente las actividades en ese sector mientras avanza el proceso de fortalecimiento del conocimiento técnico y se determinan y ejecutan las medidas de control necesarias para continuar desarrollando el proyecto bajo los altos estándares de seguridad que Codelco aplica en todas sus las operaciones".
En paralelo, Codelco mantiene operativos los sistemas de monitoreo sísmico, los protocolos de resguardo y las medidas preventivas en todas las áreas de División El Teniente, incluidas las productivas.
Andes Norte corresponde a un sector de reposición de la División El Teniente, donde se realizan labores de exploración y explotación. Se trata del proyecto más profundo de la cartera de Proyectos Teniente -junto a Diamante y Andesita- y que se sitúa en la cota 1.880 metros sobre nivel del mar, con 375 millones de toneladas de reservas, producción en régimen de 35 ktpd y ley promedio de 0,99%. En esa área se han invertido cerca de US$ 1.931 millones, según reportes públicos de Codelco.
De acuerdo con la corporación, esta situación fue detectada a partir de la investigación del accidente ocurrido hace un año en El Teniente, que costó la vida a seis trabajadores, junto con el monitoreo posterior realizado en el área. Cabe recordar que, desde este trágico evento, otro yacimiento de reposición de la división, Andesita, está con sus faenas detenidas.
En desarrollo...
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