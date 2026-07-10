El aterrizaje de Jorge Gómez y su círculo de hierro en Codelco

El ejecutivo es transversalmente valorado en el sector minero y tendrá todos los focos encima. Por una parte, porque indirectamente debe reposicionar el cargo de presidente ejecutivo que en la administración quedó a la sombra del presidente del directorio; y por otra, porque su desempeño en Collahuasi pone presión a su tarea en la cuprera. Su trabajo comienza este lunes y llega con, al menos, cinco personas de confianza.

El renovado edificio de la casa matriz de Codelco, ubicado en calle Huérfanos, será el escenario que recibirá a primera hora del lunes 13 de julio al nuevo presidente ejecutivo de la compañía, Jorge Gómez. En el pórtico, esperándolo, estará el presidente del directorio, Bernardo Fontaine, y la vicepresidenta de Gestión de Personas, Mary Carmen Llano, entre otros ejecutivos.

Su primera reunión de trabajo formal la tendrá con Fontaine, con quien comparte asistente y quien será su vecino de oficina, en el piso 11 del recinto. Será el inicio de una apretada agenda de primer día, que continuará con un encuentro con los 11 vicepresidentes de la empresa, seguido de una instancia similar, pero con los 10 gerentes. El objetivo de estas dos reuniones será no solo presentarse, más allá de lo público, sino también repasar cuáles serán los inputs de su gestión.

Para terminar los encuentros protocolares, Gómez recorrerá los distintos departamentos de la casa matriz para conocer y saludar a los trabajadores, antes de volver al piso 11 y retomar todos los procesos administrativos propios del primer día. Se espera que durante su primer mes visite las divisiones para dar por finalizada la inducción.

El exCEO de Collahuasi no arribará solo. Lo haría con un círculo de hierro, que se iría sumando a la compañía con el paso de las semanas, dado que tiene carta blanca para formar su equipo.

Los nombres que suenan fuerte dentro del mundo minero son varios: David Trujillo para la vicepresidencia de Operaciones, que actualmente está a cargo de forma interina de Lindor Quiroga; Francisco Carvajal; Marcelo Rodríguez; Marcos Márquez y Davor Vrsalovic. Todos cuentan con amplia experiencia en la minería y en Collahuasi.

Cercanos a Gómez sostienen que sus colaboradores cumplen siempre el mismo perfil: profesionales de excelencia, con claridad en sus objetivos, con foco en eficiencia y reducción de espacios de burocracia. Las mismas voces también indican que sus equipos son acotados y que sabe delegar; por ende, la estructura de los mismos debe ser sólida.

“Lo que hemos logrado juntos va mucho más allá de las cifras o los indicadores. Es una forma de hacer minería basada en el respeto, la colaboración, la responsabilidad y la convicción de que los grandes resultados se alcanzan siempre teniendo una visión clara y sumando a todo el equipo en la búsqueda de los objetivos”, posteó en su LinkedIn como parte de su mensaje de despedida de Collahuasi.

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Los desafíos

Desde que se oficializó su nombramiento, el pasado 3 de junio, hubo una valoración transversal de Gómez por su destacada gestión en los 14 años en que fue CEO de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, período en el que logró transformar la empresa y reubicarla como una de las más relevantes en la industria. Al mismo tiempo, se le reconoce haber llevado adelante ese proceso sin trazar un frente con los trabajadores.

En eso, sus conocedores reconocen su capacidad de diálogo, su disposición a “dar la cara” y conversar con los trabajadores, y por ello, sostienen que aún cuando pudiese existir tensión, los sindicatos de Codelco entienden la magnitud del desafío que asumirá. De igual manera, para Jorge Gómez la empresa no es completamente desconocida, pues entre 2011 y 2014 tuvo un paso por la vicepresidencia de Operaciones Centro Sur. Por ahora, el representante de los trabajadores en el directorio, David Díaz, ha señalado que esperan que pueda realizar cambios en línea con los que hizo en Collahuasi, además de poner foco en la seguridad.

En paralelo, Gómez llegará a revisar las cifras de la compañía, cuestionadas, entre otras razones, tras la incorporación a las cifras de producción de 26 mil toneladas que no estaban en condiciones de ser comercializadas; al igual que por el informe que encargó Fontaine, que desmenuza la gestión de Máximo Pacheco a cargo del directorio, que concluye que los aportes al Estado son casi US$ 7 mil millones, mientras que la empresa contrajo pasivos por US$ 8.734 millones.

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El plan estratégico

En septiembre se presentará el plan estratégico para los próximos cuatro años, de modo que, terminadas las presentaciones, Gómez y Fontaine se abocarán de lleno en afinar los detalles, sin que uno haga sombra al otro. Fontaine está al tanto de la visibilidad que tiene Codelco y lo estratégica que es, pero su intención, cuentan fuentes cercanas a él, no es hacerlo todo. Mientras él tendrá una mirada macro, Gómez tendrá la micro, aun cuando sus visiones de lo que requiere Codelco convergen. Por algo, dicen en la industria, Gómez aceptó luego de cuatro ocasiones en que lo sondearon para el cargo.

En resumen, tanto en la industria como entre sus cercanos, reconocen en él a la persona más adecuada para dirigir el actual momento de Codelco y hay quienes van más allá y lo señalan como el único capaz de hacer los cambios que la estatal necesita. Cuándo, cómo y qué llevará adelante es una historia que empieza a contarse desde el lunes.