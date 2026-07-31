Las cifras sectoriales le dan la razón a Quiroz: la economía chilena habría crecido en junio tras cinco meses a la baja

Basados en el aumento de la producción minera, comercio y servicios, las proyecciones para el Imacec que se conocerá el lunes bordean el 2%.

Primero lo dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. La noche del jueves lo repitió el titular de Minería y Economía, Daniel Mas. Y este viernes lo confirmaron las cifras de producción fabril y ligadas al consumo que publica el Instituto Nacional de Estadísticas (INE): la economía habría vuelto a crecer en junio.

De ratificar este pronóstico el Banco Central el lunes, cuando dará a conocer el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec), atrás habrían quedado cinco meses de caídas, que incluso abrieron el debate sobre el riesgo de una recesión técnica en el país.

Si eso ocurrió o no, dependerá de la definición que cada analista priorice, puesto que probablemente no se logrará esquivar un escenario de dos trimestres seguidos con caídas anuales, como lo planteó la investigadora del Observatorio Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC UDP), Valentina Apablaza; pero sí se eludirán dos descensos seguidos de trimestres desestacionalizados, cuyo detalle se sabrá el lunes.

"En términos desestacionalizados no solo se logra evitar una segunda contracción consecutiva, sino que se concretaría un crecimiento de 0,4% respecto al trimestre anterior", dijo el gerente de Estudios de la consultora Gemines, Alejandro Fernández.

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Un punto a favor es el día hábil adicional que tuvo junio este año, lo que contribuyó a mejores desempeños.

La producción industrial aumentó 1,3% anual impulsada por el 6% de avance en el área minera y el 2,4% en la segmento de electricidad, gas y agua (EGA). El contraste lo marcó la producción manufacturera, que sumó otra disminución, esta vez de 3,2% anual.

Frente a esto, el índice de actividad del comercio aumentó 4,8% anual, destacando el alza tanto de ventas mayoristas como minoristas.

Los servicios también hicieron su aporte con incrementos en todas sus categorías, liderados por actividades profesionales, científicas y técnicas y de transporte y almacenamiento.

Si bien Fernández opinó que sobre la base de un solo dato "no se puede construir demasiado", sí consideró "probable que junio esté marcando el inicio de un cambio de tendencia que podría permitir alcanzar un crecimiento en torno a 1,3% en el año, pero habrá que ver si esta expectativa es corroborada, primero, por el Banco Central el lunes; y, segundo, por los datos de los próximos meses".

Aun si esto es así - incluida su perspectiva para el Imacec de junio de 1,9%-, añadió que la proyección del año sigue manteniendo un sesgo a la baja considerando en incierto entorno externo vigente.

Con una expectativa algo superior para junio -en torno a 2%-, Apablaza agregó que "más allá de la materialización de una recesión, las cifras muestran una economía estancada, que prácticamente no creció durante la primera mitad de 2026, lo que respalda una proyección en torno a 1,3% anual para el cierre de año".

Clapes UC y Santander también se alinearon con la opción de un alza de la actividad del orden de 2%, por arriba del aumento contemplado en la Encuesta de Expectativas Económicas (+1,2%).

De esta forma, el segundo trimestre cerraría preliminarmente con una caída de 0,1% anual.

Coopeuch, en cambio, proyectó un alza anual de 1,8% para el Imacec de junio, resultado que estaría explicado principalmente por los servicios. Para el Imacec no minero, esperan un alza anual de 1,4%.