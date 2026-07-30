Repunta el ánimo de los consumidores chilenos al inicio del segundo semestre, pero con un ojo en el empleo y la guerra

De acuerdo al Índice de Confianza del Consumidor (CCI, su sigla en inglés) de Ipsos, en julio Chile tuvo un alza moderada de 0,8 puntos hasta los 42 puntos, el primer registro de crecimiento consecutivo del año.

La segunda parte del año pareciera haber empezado con un repunte en el ánimo del consumo.

De acuerdo al Índice de Confianza del Consumidor (CCI, su sigla en inglés) de Ipsos, en julio Chile tuvo un alza moderada de 0,8 puntos hasta los 42 puntos, el primer registro de crecimiento consecutivo del año.

Con el incremento, el país queda con un registro de 0,4 puntos por sobre la lectura que tuvo en el mismo periodo del año pasado.

“Luego del impacto que tuvo la escalada del conflicto en Irán y las medidas tomadas por las autoridades locales en los primeros meses del año, el comportamiento del consumidor chileno ha sido dominado por la cautela”, indicó el country manager de Ipsos Chile, Nicolás Fritis, agregando que “si ya anticipamos que reavivar el ánimo en el país va a tomar tiempo, al menos la respuesta más inmediata está siendo en la dirección deseada”.

No obstante, julio también estuvo marcado por las expectativas que dejaron las altas cifras de desempleo, en conjunto a la incertidumbre del panorama internacional debido al conflicto en Medio Oriente.

De esta manera, los subíndices que componen el registro no tienen variaciones significativas respecto de hace un año.

“Lo más revelador, si miramos los números en función del ruido que los rodea, es que el subíndice de Trabajo es el único que se ubica por debajo de su puntaje de hace doce meses atrás”, dijo acerca del indicador que pasó de 43,2 puntos a 43 en un año.

Así, explicó que durante el trabajo de campo de esta edición, la conversación económica en el plano local giró en torno a un mercado laboral en estado crítico.

“El diagnóstico al respecto es generalizado -en voces del Banco Central, la OCDE, el INE y el propio Presidente del país-, lo cual es un paso necesario para luego agrupar todos los aportes y fuerzas necesarias para remediar el problema”, indicó.

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Incertidumbre geopolítica

En tanto, el plano internacional estuvo marcado por los anuncios sobre el fin del conflicto entre Estados Unidos e Irán, seguido de una caída en el precio del petróleo, lo que explica que el Índice Global de Confianza del Consumidor de Ipsos haya subido 1,1 puntos este mes y se sitúe en 49,0. Esta es la tercera alza consecutiva y se sitúa casi un punto por encima de su lectura de esta época el año pasado.

“Sin embargo, ahora sabemos que, más allá de los anuncios, en la práctica las hostilidades en Medio Oriente están lejos terminar y el impacto en los mercados sigue siendo incierto”, advirtió Fritis.

Y aseguró que por el momento, el sentimiento del consumidor en el mundo sigue acercándose poco a poco a lo que tenía antes del inicio de la guerra con Irán, aunque la confianza sigue siendo significativamente más baja que antes de la guerra en 14 países, entre los cuales está Chile.

“Ante este escenario, queda claro que son necesarias medidas locales para levantar de manera relevante el ánimo de los consumidores de Chile. Además, ya podemos anticipar que las consecuencias del temporal en la zona centro-norte del país tendrán un efecto de viento en contra ante este objetivo”, señaló.

El CCI de América Latina se ubicó en 48,5 puntos y Chile se ubica en el segundo desempeño más bajo, estando solamente por encima de Argentina (41,8). La confianza de los consumidores más alta se la lleva México (53,7), Brasil (52,1), Colombia (51,4) y Perú (50).