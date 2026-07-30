Luz verde exprés: SEA aprueba proyectos por casi US$ 20.000 millones en menos de 150 días
Con cartera de US$ 99.793 millones en evaluación, el servicio busca acelera aprobaciones y apunta a recortar plazos en 30%.
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En menos de 150 días de gestión, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) otorgó Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable a proyectos de inversión por US$ 19.781 millones, según informó su director ejecutivo, Arturo Farías, en la Cuenta Pública Participativa 2025-2026 del organismo, realizada este miércoles.
El balance del período, que corre desde el 11 de marzo, incluye además la resolución de 63 reclamaciones administrativas contra proyectos calificados y nueve sesiones del Comité de Ministros, instancia que revisó 21 proyectos por cerca de US$ 12.000 millones.
Cartera en evaluación roza los US$ 100.000 millones
El servicio evalúa actualmente 373 proyectos que suman US$ 99.793 millones de inversión, informó. A ello se agrega el ingreso de nuevas iniciativas a evaluación ambiental por una inversión estimada de US$ 38.000 millones desde el 11 de marzo, cifra que el propio organismo calificó como récord para los primeros cinco meses de un gobierno.
La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, valoró los resultados: "Se han logrado aprobar ambientalmente proyectos por cerca de US$ 20 mil millones desde el 11 de marzo y hemos agilizado el Comité de Ministros para resolver, en plazo, las reclamaciones a proyectos de inversión, sin disminuir el estándar técnico y ambiental".
Farías, en tanto, delineó la meta de su gestión: "Nos hemos puesto como meta reducir los plazos de tramitación ambiental en un 30%, agilizando gestión, sin disminuir el rigor técnico de las evaluaciones, lo que significa optimizar procedimientos, eliminar ineficiencias, mejorar la coordinación con los organismos que participan en la evaluación ambiental y fortalecer la gestión interna".
El cierre de 2025
Respecto del ejercicio anterior, el director ejecutivo destacó la aprobación ambiental de proyectos por US$ 41.000 millones y la calificación de 368 iniciativas durante el período.
La cuenta pública contó con la asistencia del superintendente (s) del Medio Ambiente, Bruno Raglianti; el ministro presidente del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, Alamiro Alfaro, y la ministra presidenta del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, Marcela Godoy, además de ex directores del servicio y representantes de la sociedad civil.
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