Gobierno inicia procedimiento de invalidación de consulta indígena asociada a implementación del SBAP: se perdió lista de participantes
Según explicó Medio Ambiente, la administración anterior extravió el listado original de firmas de los representantes indígenas que suscribieron el Acta de Acuerdos y Desacuerdos, documento que no fue incorporado al expediente oficial del proceso.
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El Ministerio del Medio Ambiente resolvió iniciar un procedimiento de invalidación respecto del Acta de Acuerdos y Desacuerdos y de la resolución que declaró el cierre de la consulta indígena de uno de los reglamentos que contempla la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
Lo anterior, en el marco de la revisión que está realizando desde marzo de este año la cartera de Medio Ambiente de los procedimientos administrativos asociados a la implementación de la ley que crea el SBAP.
En concreto, la cartera indicó que, en el marco de este trabajo, y considerando también los antecedentes aportados en el recurso de protección presentado por la Comunidad Atacameña de Socaire ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, se identificaron diversas irregularidades ocurridas durante el proceso de consulta indígena desarrollado en 2025 y cerrado en marzo de 2026 por la administración anterior.
Según explicaron la tarde de este lunes en un comunicado, la revisión permitió constatar que, tras el Diálogo Nacional realizado en diciembre de 2025, la administración anterior extravió el listado original de firmas de los representantes indígenas que suscribieron el Acta de Acuerdos y Desacuerdos, documento que no fue incorporado al expediente oficial del proceso.
Agregaron que se verificó que el procedimiento posterior de reconstitución de firmas, encargado a cada uno de los Seremis de MMA del país, no logró reconstruir íntegramente dicho respaldo documental, manteniéndose inconsistencias relevantes respecto de la trazabilidad y completitud de los antecedentes que sustentaron el cierre de la consulta.
La cartera sostuvo que, como resultado de este proceso de revisión y análisis desarrollado durante los últimos meses, el Ministerio emitió la Resolución Exenta Nº 04158, de 27 de julio de 2026, que constituye la formalización de este trabajo de revisión y análisis realizado durante los últimos meses por el Ministerio.
"A partir de los antecedentes recopilados, y tras constatar que el expediente no contaba con todos los elementos requeridos para acreditar adecuadamente el desarrollo y cierre del proceso consultivo, se resolvió iniciar un procedimiento de invalidación respecto del Acta de Acuerdos y Desacuerdos y de la resolución que declaró el cierre de la consulta indígena", informaron en el escrito difundido.
Esta medida -explicaron- busca corregir las irregularidades detectadas, garantizar el pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas y fortalecer los estándares de legalidad, transparencia y trazabilidad administrativa que deben regir procesos de esta relevancia pública. Al mismo tiempo, dijeron, pretende resguardar una implementación sólida y legítima del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, uno de los pilares fundamentales de la nueva institucionalidad ambiental del país.
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