Traspaso de áreas protegidas y trabajadores desde Conaf al SBAP se posterga a marzo de 2027 y se instruye sumario administrativo

El hito, programado para agosto de este año, no se podrá materializar -según las autoridades- al identificarse "una serie de situaciones en la planificación y ejecución" del SBAP generadas en la administración anterior.

Tal como se rumoreaba debido a la complejidad que implicaba el proceso, el gobierno informó este martes que se ha resuelto realizar el traspaso de las áreas protegidas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) a partir de marzo de 2027, el cual debía realizarse en agosto de este año. Esto, además, incluye la migración de trabajadores.

En un comunicado, firmado por ambas instituciones, se explica que, luego de un detallado análisis para cumplir con el mandato legal de traspaso de la administración de las áreas protegidas desde la Conaf al SBAP, "se han identificado una serie de situaciones en la planificación y ejecución" de este último Servicio, generadas en la administración anterior.

De ahí la conclusión que -según señalan- "no están dadas las condiciones adecuadas para concretar este proceso de manera seria y responsable, en las fechas establecidas por las autoridades del pasado gobierno".

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Asimismo, atendida la gravedad de todos los antecedentes, se resolvió instruir un sumario administrativo para investigar las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos, lo cual -indicaron- ya fue informado a la Contraloría General de la República.

En el documento se enfatiza que el compromiso es avanzar, pero con responsabilidad, transparencia y solucionando las deficiencias detectadas. "Porque solo así podremos consolidar una institucionalidad robusta que cuente con la capacidad operativa y de soporte necesaria para nuestras áreas protegidas", aseguraron.

Las entidades reafirmaron que la decisión busca asegurar condiciones reales de funcionamiento, resguardar el trabajo de guardaparques y funcionarios, junto con garantizar la continuidad operativa del servicio, evitando, especialmente, afectar a quienes desarrollan su trabajo en terreno y cumplen una labor esencial.

Además, se señala, "nos permitirá poner en marcha un cronograma que incluye el despliegue de operativos regionales para levantar y resolver necesidades urgentes; la creación de una dirección operativa de traspaso con dedicación exclusiva a este proceso; abordar las inquietudes planteadas por los guardaparques y reforzar el trabajo conjunto de ambos servicios para ajustar, validar y fortalecer los aspectos pendientes antes del traspaso definitivo".