Director del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas aborda su aterrizaje a casi dos meses de asumir: "Estoy muy esperanzado de lo que viene"

Tomás Saratscheff, director nacional del SBAP, participó en el lanzamiento de una campaña que conmemora los 100 años de los Parques Nacionales en Chile.

El traspaso de funcionarios de Conaf en agosto y los plazos bajo presión para la publicación de reglamentos -que motivaron que el gobierno solicitara en la ley miscelánea más tiempo,- son algunos de los retos en juego.

En una fase inicial de consolidación operativa está el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), con diversos desafíos como el traspaso de funcionarios desde Conaf en agosto y con varios de sus 12 reglamentos aún en tramitación. Y mientras el gobierno busca a través de la ley miscelánea más tiempo para la dictación de estos, el nuevo director nacional de la entidad aborda su aterrizaje a casi dos meses de asumir.

Aunque no ha dado entrevistas, Tomás Saratscheff habla por primera vez desde su llegada, tras participar el viernes pasado en el lanzamiento de una campaña que conmemora los 100 años de los Parques Nacionales en Chile.

Asegura a DF que llegar a liderar este proceso ha sido "muy gratificante. Me he encontrado con un servicio con equipos nuevos, jóvenes, con mucho entusiasmo, muchos de ellos también que tienen experiencias previas y varios de ellos también que vienen desde la Conaf postularon a estos distintos concursos. Por lo tanto, se está generando un equipo interno que básicamente reúne una serie de buenos atributos que nos permite avanzar en esta instalación".

Consultado por la responsabilidad que implica que se haya gastado una "bala de plata" en su designación, sincera que "el hecho de que se haya utilizado una bala de plata por primera vez en la historia en un servicio de parques nacionales es un mensaje sumamente claro. Esto tiene una relevancia para el país".

Eso -añadió- "obviamente lo tomo como una responsabilidad, pero también una oportunidad y una señal y un espaldarazo importante del gobierno a que tenemos que hacer justamente el trabajo de perilla en este momento crucial, histórico, que no se va a repetir, que es la construcción e inicio de este nuevo servicio".

Y admite: "Si hacemos bien este trabajo, vamos a poder entonces dar un servicio público a Chile que permita justamente el desarrollo sustentable del país, avanzar hacia la prosperidad".

El SBAP tiene hasta el 2029 para terminar de componer el servicio para entrar en régimen. El hito institucional más relevante fue su entrada en operación el 1 de febrero de este año, comenzando a administrar ciertas áreas protegidas marinas, tener ciertas funciones de fiscalización y pronunciamiento en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Respecto a cómo se están organizando de cara al cumplimiento de los diversos hitos, Saratscheff indicó que los equipos están cumpliendo "súper bien" sus tareas, destacando el trabajo realizado tanto por el equipo de evaluación ambiental como el de fiscalización al tener este último que crear un departamento "desde cero".

"La división más relevante de este servicio es la división de Áreas Protegidas y hoy, junto con las divisiones de Administración, Finanzas y Personas, están abocadas principalmente no solo al funcionamiento del servicio, sino que a recibir justamente a la Conaf", dice.

Complementa que "ese trabajo se venía haciendo hace un tiempo y cuando llego hace un mes y medio hemos estructurado un trabajo exhaustivo con hitos claros de traspaso de información, primero desde la Conaf hacia el servicio para poder habilitar justamente los pasos, los actos administrativos que van a permitir ir haciendo ciertos traspasos de ciertas funciones".

Y destaca que durante esta nueva administración "la Conaf ha dado un giro muy importante en poder cumplir estos tiempos, tiempos que hemos justamente acordado en conjunto, así que estoy muy conforme con lo que hemos hecho y estoy muy esperanzado de lo que viene".

Plazos bajo presión

La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, reconoce a DF que es "un desafío tremendo" lo que involucra el SBAP. No solo por la complejidad que implica crear un servicio sino que también porque es una entidad que será el organismo experto esta materia. "Se va a generar un activo dentro del Estado muy importante, clave y muy esperado", enfatiza.

Toledo asegura que se está trabajando con mucha intensidad: "Está el director en este momento trabajando muy de la mano con Conaf para hacer este traspaso a mediados de año. Y efectivamente en el proyecto de ley de reconstrucción hay un artículo que está solicitando dar más plazo para la publicación de los reglamentos".

Según explica, la ley originalmente establecía que todos los reglamentos debían estar publicados en el Diario Oficial en septiembre del año pasado, pero ninguno lo está. "Llegamos, en el proceso de revisión nos encontramos con esta situación y creemos que en el esfuerzo de hacer una instalación responsable del servicio estamos solicitando poder tener este plazo para alguna forma sincerar este atraso que ha existido", admite.

La autoridad advierte, además, que al llegar se encontraron con múltiples reclamaciones de distintas comunidades indígenas al proceso de consulta indígena que se hizo asociado a tres reglamentos. De hecho, precisa que una comunidad ingresó un recurso de protección que en este momento está siendo visto por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

"Estamos a la espera de lo que ellos resuelvan y eso obviamente podría quizá modificar un poco los plazos, así que estamos a la espera", dice, agregando que la Corte debiera pronunciarse en las próximas semanas".