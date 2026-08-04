GEM 2025: Emprendimientos en Chile son más innovadores, pero tres de cada cuatro nacen por falta de empleo

El panel fue moderado por Joaquín Lavín (UDD) y participaron María de los Ángeles Romo (directora de empresas) y Jorge Welch (Asech),

La tasa de actividad emprendedora subió a 29,4%, la tercera más alta del mundo, y la innovación mejoró en todas las etapas. Pero la escasez de trabajo domina como motivación, solo el 7,1% logra consolidarse y el ecosistema retrocede en rankings globales.

Chile es hoy el tercer país del mundo con mayor actividad emprendedora en etapa inicial. Así lo muestra el Reporte Nacional del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2025/2026, presentado este martes en la Universidad del Desarrollo (UDD), que arrojó que la tasa total de actividad emprendedora se ubicó en 29,4% de la población adulta -solo detrás de Angola y Ecuador- 2,4 puntos porcentuales más que en 2024.

También concluyó que los emprendimientos son más innovadores: más de la mitad dice que su producto o proceso es nuevo en alguna dimensión y mejoró en todos los indicadores. Pero ese dinamismo está impulsado por la necesidad, debido a que tres de cada cuatro emprendedores declaran que la escasez de empleo fue su principal motivación, un patrón asociado en la literatura a menor crecimiento, según la coautora del reporte e investigadora de la UDD, Daniela Leitch.

La inteligencia artificial (IA) también ganó terreno y más del 40% de los emprendedores en etapa inicial la considera muy importante para su estrategia.

Respecto de las diferencias de género, Leitch dijo que “a medida que avanzamos en el proceso emprendedor, la mayoría femenina se va diluyendo”. Explicó que las mujeres dominan en la etapa inicial con un 53%, pero al pasar a la fase empresario, el indicador baja a 46% y se reduce a 40% en el caso de empresarios establecidos.

Durante el lanzamiento, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, señaló que “queremos que la principal preocupación de los emprendedores sean sus buenas ideas, si su producto sirve y si sus clientes están satisfechos; no que sea entender un reglamento, esperar un permiso durante años o recorrer un interminable laberinto de oficinas públicas”.

El desafío de escalar

Tras la presentación, hubo un panel de conversación con la directora de empresas, María de los Ángeles Romo, y el presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Jorge Welch, moderado por el director del Instituto de Emprendimiento FEN UDD, Joaquín Lavín.

Romo advirtió que la política pública de los últimos 25 años se enfocó en crear emprendimientos, pero "en consolidación estamos totalmente al debe" y planteó que faltan políticas de financiamiento e internacionalización para escalar.

En tanto, Welch apuntó al castigo financiero del fracaso: "Al que le va mal se le trata como si hubiera robado. No tiene cuenta corriente en ninguna parte", dijo, y propuso hablar de reemprendimiento.

Ambos coincidieron en la urgencia de educación emprendedora desde la etapa escolar -la peor evaluada del ecosistema con 2,2 de 10 puntos- y en que el liderazgo regional se erosiona, pues ese índice cayó del puesto 19 al 27 entre 53 economías.