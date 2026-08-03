Tras colapso de Los Libertadores bajo siete metros de nieve, camioneros urgen habilitar definitivamente el Paso Pehuenche, en Maule
Los gremios del transporte de carga advierten que los camiones llevan ya unos siete días en la frontera con Argentina, sin poder moverse. Quienes buscan vías alternativas, deben desplazarse cientos de kilómetros asumiendo costos operativos de estas rutas distantes.
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El sistema frontal y las severas condiciones climáticas en la cordillera mantienen en cerrado y bajo siete metros de nieve el paso internacional Los Libertadores, en la Región de Valparaíso. La medida ha obligado al transporte de carga a mantenerse en el puerto seco de las instalaciones fronterizas o buscar rutas alternativas, en el norte y el sur del país para cruzar la carga.
Bajo este escenario, la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) urgió al Ejecutivo a inyectar recursos para habilitar definitivamente el Paso Pehuenche, en la Región de Maule. “Es una vía alternativa perfectamente viable” y que requiere de “una inversión menor y rápida ejecución (…) faltan pequeñas cosas como un parqueadero donde se pueda revisar la carga, que los servicios del Estado estén presentes y que haya equipamiento como barredores de nieve", declaró Sergio Pérez, presidente del gremio.
En términos operativos, explicó que posee una menor altitud y ofrece más horas de luz día, lo que reduce las distancias de pasos en zonas más alejadas de los puertos de la zona central como el Paso Jama, en la Región de Antofagasta, o Cardenal Samoré, en Los Lagos.
Trasportistas varados
Los sistemas frontales mantienen a más de un centenar de camiones sin poder desplazar la carga a sus puntos de destino. “El impacto de la contingencia climática tiene a cientos de transportistas varados
“Hay camiones que están esperando pasar ya hace más de siete días (…) en Pino Hachado (La Araucanía), en Cardenal Samoré y en todos los pasos hay problemas de congestión, está colapsado”, detalló el dirigente
Para el presidente de la CNTC, Sergio Pérez, la solución más viable es concretar la operatividad del Paso Pehuenche para todo tipo de carga
Voluntad política
En ese sentido, insistió en que “yo lo he planteado en ocasiones anteriores, cuando vino el Presidente Macri y en Chile estaba el Presidente Sebastián Piñera (…) tuvimos una reunión con los presidentes y quedaron de dar viabilidad al Paso Pehuenche para todas las cargas, pero hasta el día de hoy no se ha hecho"
El representante de la CNTC apuntó a intereses creados y barreras administrativas como el verdadero freno para utilizar esta vía alternativa, que ya ha sido probada con éxito
Pérez aclaró que no existe abandono de los empresarios del transporte de carga con sus choferes durante las largas esperas fronterizas
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