Inversión supera los $ 30 mil millones: Contraloría aprueba contratos del MOP para conservación vial en Los Lagos

Las obras beneficiarán a seis comunas de la región y generarán cerca de 300 empleos, aportando al desarrollo económico y a la conectividad de las zonas rurales.

Con el objetivo de asegurar la mantención periódica de la red rural y garantizar la conectividad de las comunidades, la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP) adjudicó este 1 de agosto cinco Contratos de Conservación Global (CCG) para abarcar casi 1.500 kilómetros de rutas en la Región de Los Lagos.

La iniciativa, que involucra una inversión superior a los $ 30.500 millones, se materializó luego de que la Contraloría Regional tomara razón de las resoluciones respectivas que permiten formalizar las obras con las empresas contratistas.

​La medida busca destrabar nudos críticos en la infraestructura regional y solucionar los problemas de continuidad arrastrados en meses anteriores. Al respecto, el seremi de Obras Públicas de Los Lagos, Jairo Quinteros, expresó su satisfacción por el avance de esta cartera de proyectos, esperada tanto por alcaldes como por los vecinos de las provincias de Llanquihue, Osorno y Palena.

​“Sabemos que la conectividad, expresada en la mantención y conservación de los caminos, especialmente en las zonas rurales, es una necesidad permanente de las comunidades. Al asumir el gobierno del Presidente José Antonio Kast, nos encontramos con una compleja situación a nivel país, donde más de 60 contratos globales -equivalentes a más de 22 mil kilómetros, cerca del 25% de la red vial nacional- presentaban problemas de continuidad o no estaban vigentes. Por esta razón, una de las primeras acciones que adoptamos fue licitar con sentido de urgencia 10 contratos para completar la atención global que requiere nuestra red vial regional”, detalló la autoridad.

​Inversión por provincia

​Los cinco contratos (que totalizan exactamente $ 30.515 millones para intervenir 1.492 kilómetros), fueron adjudicados bajo la modalidad de conservación global mixto por nivel de servicio a diversas firmas del rubro constructor y logístico.

​En la provincia de Llanquihue, la empresa Corporación Vial se adjudicó la etapa IV de la comuna de Maullín por $ 5.887 millones, mientras que Constructora Patagonia Ltda. estará a cargo de la etapa I en Cochamó por un monto de $ 6.162 millones.

​Por su parte, en la provincia de Palena las operaciones recaerán en Constructora Stange Hnos., que se adjudicó la etapa II de Hualaihué ($ 6.143 millones), y en Arimaq Ancud SpA, que tomará la etapa I de Chaitén ($ 6.226 millones). Finalmente, en la provincia de Osorno, las comunas de Río Negro y San Juan de la Costa (tercera etapa) fueron adjudicadas a la empresa Transportes JR Ltda. por $ 6.095 millones.

​Impacto laboral en la región

Tras cumplir con el proceso administrativo de protocolización, Viabilidad estima que durante este mes se entregarán los terrenos a las respectivas concesionarias. Las faenas contemplan el despliegue de cuadrillas para labores técnicas como limpieza de faja, reperfilado de caminos, bacheo asfáltico y mantención de puentes.

Además del impacto que esto generará en la infraestructura, el seremi Quinteros destacó la dinamización del mercado local, ya que estas obras generarán empleos para aproximadamente 300 personas de manera directa en la región.

​“Estos empleos forman parte de un enorme esfuerzo que el Ministerio de Obras Públicas está llevando a cabo en la región de Los Lagos a través de las distintas obras comprometidas para mejorar la conectividad vial, infraestructura hidráulica, portuaria y aeroportuaria, la arquitectura pública, y a través de concesiones”, concluyó el secretario regional ministerial.