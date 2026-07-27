Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Los Lagos Empresas
Empresas

El cancato más largo del mundo: Puerto Montt potencia a la industria con una nueva edición de la Semana del Salmón

La Semana del Salmón 2026 se desarrollará hasta el 1 de agosto, fecha en que la nueva versión cerrará con un cancato de salmón de 100 metros de longitud. Los productores aportaron con dos toneladas de este recurso para el evento.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Lunes 27 de julio de 2026 a las 19:00 hrs.

Salmones festival Industrias Acuícola Puerto Montt Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>El cancato de salmón es una de las preparaciones tradicionales de la gastronomía local.</p>

El cancato de salmón es una de las preparaciones tradicionales de la gastronomía local.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

DF Video

VER MÁS

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Alianza BICE-Kaufmann aprieta el acelerador en financiamiento automotriz y llega al podio del sector
2
DF MAS

Pasar de ser una empresa familiar a una familia empresaria: el nuevo orden de PFalimentos
3
DF LAB

Kathleen Barclay, expresidenta de Endeavor Chile: “Chile nunca va a ser Silicon Valley y no debería serlo”
4
Empresas

Ejecutivo deja sin efecto licitación del Puerto Exterior de San Antonio y reformulará ejecución de las obras
5
Empresas

Estuardo Ortiz, fundador y CEO de JetSmart: “Tengo claro que este año vamos a crecer menos de lo que hemos pensado. ¿Me preocupa? Para nada”
6
Economía y Política

Judicialización laboral se dispara: causas en tribunales se triplican en cinco años y tensionan al sistema
7
Internacional

Visas H-1B1 de EEUU para chilenos se duplican tras la pandemia y se afianzan como alternativa de desarrollo profesional
8
Empresas

Con ayuda de la IA, Minvu procesa observaciones para definir ajustes y lanzar reforma con la que busca impulsar la industria inmobiliaria
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Salud Laboral & Personas Fondos de Inversión Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete