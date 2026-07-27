El cancato más largo del mundo: Puerto Montt potencia a la industria con una nueva edición de la Semana del Salmón
La Semana del Salmón 2026 se desarrollará hasta el 1 de agosto, fecha en que la nueva versión cerrará con un cancato de salmón de 100 metros de longitud. Los productores aportaron con dos toneladas de este recurso para el evento.
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Puerto Montt inauguró la "Semana del Salmón 2026". El evento busca consolidar a la ciudad como la capital mundial de este recurso, visibilizando el motor económico que representa la acuicultura para la Región de Los Lagos y su impacto directo en rubros como el turismo, la gastronomía, y en la generación de empleos y encadenamientos productivos.
La feria gastronómica es organizada por la Municipalidad de Puerto Montt junto a organismos como el Consejo del Salmón, SalmonChile, la Universidad Santo Tomás y el proyecto Dalcas, y apunta a replicar lo que otros destinos turísticos hacen con sus localidades como San Fermín en Pamplona, Bariloche a la Carta o la Oktoberfest en Múnich, bajo un relato común: Puerto Montt como ciudad puerto, capital acuícola, gastronómica y puerta de entrada a la Patagonia.
“Este es un evento emblemático que queremos consolidar para destacar nuestra identidad productiva, gastronómica y turística, el que llevamos adelante en conjunto con la industria salmonera, que aportó dos toneladas de este producto”, declaró el alcalde Rodrigo Wainraihgt.
Canasta exportadora
La salmonicultura es la segunda industria que genera mayores envíos a mercados internaciones, por lo mismo, se ha posicionado como un pilar de la canasta exportadora nacional y, junto con el turismo, es la principal vocación productiva de Los Lagos.
Al respecto, el gerente general de SalmonChile, Tomás Monge, declaró que “la Región de Los Lagos y Puerto Montt son el corazón de la industria. Muchos centros de cultivo, la mayor cantidad de plantas de proceso están en Puerto Montt y cerca de Calbuco. Entonces, la importancia que tiene es que alrededor de 50% de la producción proviene de esta zona”.
Este volumen de producción abastece a un mercado internacional altamente competitivo. La directora regional del Consejo del Salmón, Ángela Saavedra, destacó el trabajo que existe tras las cifras de exportación hacia más de 100 países. “Que todos puedan conocer este gran producto, que hacemos con mucha responsabilidad. Un producto que es sostenible y que es mundialmente conocido”.
Encadenamientos productivos
El desafío del sector es fortalecer los encadenamientos productivos locales. El gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, enfatizó la necesidad de capitalizar este sello industrial para atraer inversión y visitantes. “Hay que darle la relevancia (a la industria) para que tenga un impacto, que va a generar mayor demanda y mayor cantidad de personas que van a venir a la Región de Los Lagos”.
La industria del turismo es una de las principales beneficiadas con estas alianzas. Según datos de la Subsecretaría de Turismo, Los Lagos es la tercera región del país que más cantidad de visitantes recibe al año, por eso, para el alcalde Wainraihgt es clave generar dinamismo en el sector durante todo el año. “En pleno invierno, en una ciudad en que llueve mucho como Puerto Montt, estamos desarrollando grandes iniciativas para romper la estacionalidad y convocar a la comunidad”, dijo y destacó además que el evento reúne a más de 50 establecimientos en una ruta gastronómica, junto con chefs nacionales e internacionales.
En esa línea, la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, resaltó el valor de impulsar iniciativas que aprovechen las condiciones climáticas como un elemento favorable. “Lo que buscamos en el turismo, para que sea sostenible en el tiempo, es que tenga eventos todo el año (...) esta es la puerta de entrada de la Patagonia chilena”.
Proyección internacional
Este impulso a la internacionalización fue respaldado por el intendente de Bariloche, Walter Cortés, para quien la Semana del Salmón es una oportunidad de integración comercial con Argentina. “Empecemos a dar señales a las empresas de acá, a las empresas de allá, que podamos hacer puentes importantes como es el tema del turismo”.
Una calidad de exportación que también fue validada por el chef Frederic Emery, quien destacó la ventaja competitiva de Chile al trabajar con "un producto estrella, un producto de gran calidad".
La Semana del Salmón 2026, se desarrollará hasta el 1 de agosto, fecha en que clausurará esta versión con el cancato más grande del mundo, con 100 metros de longitud. En la tradicional preparación del sur de Chile se cocina un pescado —habitualmente salmón, aunque también puede ser sierra o merluza— acompañado con queso, longaniza, tomate y otros ingredientes.
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