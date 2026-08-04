Exseremi de las Culturas de Los Lagos denuncia error en test de drogas del mismo laboratorio que arrojó positivo en el caso del exsubsecretario de Hacienda
En entrevista con el programa Me Enteré por la Prensa, de T13, Eduardo Leiva, denunció ser víctima de un "falso positivo" por cocaína en un test de drogas realizado por el laboratorio Corthorn Healthy aseguró que una segunda prueba en el laboratorio de la Universidad de Chile arrojó negativo.
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El ahora exseremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Los Lagos, Eduardo Leiva, denunció ser víctima de un "falso positivo" por cocaína en un reciente test de drogas que lo llevó a alejarse de su cargo.
“Nunca he consumido ningún tipo de droga” declaró en una entrevista con el nuevo programa de T13, Me enteré por la Prensa. Leiva se refirió por primera vez al episodio, donde vinculó al laboratorio Corthorn Health, el mismo que arrojó los resultados positivos en el caso del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez. “Para una persona como yo, que lleva años trabajando en el servicio público, esto es un balde de agua fría, considerando que por esta situación tuve que dejar mi cargo, presentar mi renuncia”.
El exseremi dijo además que tras el resultado, buscó una segunda medición, ante lo que consideraba un dictamen científicamente imposible para él. “El día 19 de junio se me entrega el resultado y me comunico con el subsecretario de las Culturas y me dice que esperemos la contramuestra, pero la contramuestra la tiene el mismo laboratorio. Cuando me la entregan, decido pedir permiso administrativo y viajar a Santiago, a la Universidad de Chile a hacerme otro estudio. No era posible que yo arrojara cocaína", explicó en la entrevista.
Para respaldar su inocencia, el exseremi exhibió los resultados de los exámenes toxicológicos practicados por el Laboratorio de la Universidad de Chile, que arrojaron un resultado negativo, lo que contradice al primer análisis.
Durante la entrevista, interpeló directamente al laboratorio inicial por la falta de rigor, ambigüedad y escaso detalle en la entrega de sus conclusiones. "Hoy les pido que me expliciten, cuando me dicen cocaína detectado, si es por contaminación o consumo, mientras que la Universidad de Chile, en un informe detallado, muestra que no hay consumo y tampoco hay contaminación”, argumentó.
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