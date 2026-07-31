Astillero de Valdivia firma contrato con importante universidad de EEUU para construir un buque híbrido de exploración científica

El proyecto, que demandará una inversión de varios millones de dólares, exigirá seis meses para la ingeniería y 19 de construcción, y el diseño también estará a cargo de Asenav.

La industria naval chilena se abre a las exportaciones no tradicionales desde la Región de Los Ríos. Astilleros y Servicios Navales S.A. (Asenav) de Valdivia se adjudicó un contrato con la Universidad de California San Diego (UCSD) para la construcción de un buque de exploración científica oceanográfica.

La nave de clase coastal contará con un sistema híbrido de combustión y baterías eléctricas que permite una operación más eficiente y sostenible. Con 38 metros de eslora, su diseño también estará a cargo de Asenav y apuntará al cumplimiento de misiones científicas de alta complejidad a lo largo de la costa del océano Pacífico oriental. El laboratorio flotante tendrá capacidad para albergar a 20 personas en altamar durante misiones de hasta 11 días. El competitivo contrato confirma el potencial de ingeniería y construcción de la industria nacional. “Construir para una institución como la Universidad de California es un hito para la industria naval chilena”, comentó a DF Regiones el gerente general de Asenav, Fernando Rodríguez. “El proyecto demandará una inversión de varios millones de dólares y exigirá aproximadamente 25 meses de trabajo continuo”, agregó el ejecutivo. Seis meses estarán destinados al desarrollo de la ingeniería y otros 19 a la fase de construcción. “Proyectamos su entrega para julio de 2028”. Rodríguez destacó que el contrato “representa una oportunidad extraordinaria, ya que nos permite demostrar nuestra capacidad para exportar ingeniería, diseño y construcción naval, no solo enfocada en la industria marítima, sino también en el ámbito científico”. La nave prestará servicios al Scripps Institution of Oceanography, uno de los centros de investigación más importantes del mundo, que opera como un departamento dentro de la UCSD, y reemplazará al Robert Gordon Sproul tras cuatro décadas de operación ininterrumpida. Asenav acordó con la Universidad de California San Diego construir una nave que prestará servicios para el Scripps Institution of Oceanography, uno de los centros de investigación más importantes del mundo. Un competidor global Actualmente, el astillero valdiviano mantiene un equipo de 500 personas con competencias específicas y una formación especializada, lo que le permite medirse en licitaciones frente a gigantes de la industria internacional. “Nosotros no competimos internamente, sino con astilleros de Turquía, España y China. Estos son buques muy técnicos, con sistemas acústicos para cartografía del fondo marino e instrumentos hasta los 4 mil metros de profundidad; no todo el mundo puede construir un buque de estas características”. En un momento crítico para la geopolítica mundial, Rodríguez remarcó además que este nivel de competitividad y valoración internacional podría transformar a Chile, “en un socio estratégico de Estados Unidos en materia de construcción naval”. Junto con su proyección exportadora, el gerente del astillero destacó su participación en el área de la defensa nacional, fabricando barcazas de desembarco para el proyecto Escotillón V de Asmar, iniciativas que demuestran la versatilidad de la industria.

Más de 200 naves

El acuerdo comercial con la universidad refleja la madurez de la compañía, que en sus 52 años de historia ha diseñado y fabricado más de 200 naves “entre remolcadores, ferries, turismo, exploración, investigación y wellboats”, detalló Rodríguez, quien agregó que en la mayoría de ellos, el diseño también fue desarrollado por la empresa.

El astillero lideró en abril la primera navegación por el río Calle Calle del Magellan Discoverer, el primer crucero de lujo híbrido eléctrico desarrollado íntegramente en América que recorrerá las aguas antárticas. El proyecto de US$ 90 millones es parte del portafolio de Asenav, pero no es el único, pues la compañía ya tenía experiencia en la construcción científica, con la fabricación del buque Doctora Barbieri, además de numerosos remolcadores para la conectividad de zonas apartadas de Chile y la exportación de este mismo tipo de embarcaciones a Canadá.

Insumos extranjeros

El encadenamiento productivo que genera un proyecto de esta magnitud ha reflotado la necesidad de consolidar un ecosistema industrial en el país. Aunque Chile demuestra poseer la ingeniería, gran parte de los insumos para la construcción de estas embarcaciones, como el acero naval especializado, los sistemas de propulsión y las baterías, actualmente deben ser importados desde Asia o Europa.

Este escenario podría revertirse a través del Plan Nacional Continuo de Construcción Naval, que con el apoyo de organismos como Corfo busca apoyar “una industria paralela, que promueva desarrollar insumos que hoy se importan”.

Sin embargo, Rodríguez enfatizó que para competir en igualdad de condiciones a nivel internacional, se requiere destrabar mecanismos de crédito. “La industria necesita acceso a financiamiento ágil y competitivo, ya que hay distintos modelos y agencias, sobre todo en países como Noruega, Francia, Alemania o China. Nosotros también tenemos que apuntar a eso. Hay un proyecto de ley que es la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo (AFID). Ese tema también se tiene que potenciar”.