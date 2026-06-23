Alejandro Kunstmann: “El 100% de la cerveza la elaboramos en Valdivia, es algo de lo cual nos sentimos muy orgullosos”

La empresa produce unos 300 mil hectolitros anuales, que representan 2,7% del total del mercado nacional. De esa producción, 97% está enfocada en el mercado interno, mientras que el 3% restante tiene como destino las exportaciones. Pero se trata de un segmento “que anota importantes tasas de crecimiento”, dice el gerente general.

La historia de Cervecería Kunstmann está indisolublemente ligada a Valdivia. Su producción nace y se distribuye desde su planta en la Región de Los Ríos. “El 100% de la cerveza la desarrollamos y elaboramos en Valdivia. Eso siempre ha sido así y es algo de lo cual nos sentimos muy orgullosos”, dice Alejandro Kunstmann, gerente general de la cervecería que lleva su nombre y en la que continúa el legado de su padre.

El ejecutivo reconoce que puede no ser la opción más eficiente, “porque la mitad del mercado de Chile está en la Región Metropolitana”, pero defiende su apuesta por proteger el sello de origen “y sobre todo por crear y desarrollar empleos de alta calidad en la región”.

Uno de los desafíos que se ha propuesto es cimentar a Valdivia como la capital cervecera del país. "Hoy podemos encontrar a distintos cerveceros en la región. Eso ha posicionado a Valdivia como un destino cervecero nacional y derechamente como la capital cervecera en Chile. Eso lo decimos con mucho orgullo y es lo que se ha construido desde el turismo".

Pese a ese arraigo regional, en 2025 Kunstmann fue reconocida como la marca más valorada por los chilenos, según un estudio de Chile 3D.

La historia de la compañía está ligada a la historia de la familia formada por Armin Kunstmann y su esposa, Patricia Ramos.

Nuevo restaurante

Kunstmann produce actualmente unos 300 mil hectolitros anuales de cerveza, que representan un 2,7% del volumen total del mercado nacional. De esa producción, 97% está enfocada en el mercado interno, mientras que el 3% restante tiene como destino las exportaciones. Sin embargo, se trata de un segmento “que anota importantes tasas de crecimiento”, dice el empresario.

Actualmente la compañía está realizando envíos a 13 países, entre ellos Tailandia, Taiwán y Estados Unidos, pero la mayor proporción está enfocada en los mercados de Brasil y Argentina.

Es precisamente en Argentina donde han incursionado con una mayor presencia, ya que en 2014 abrieron un restaurant en Bariloche. Para abastecerlo, además, recientemente instalaron una pequeña planta junto al local, el único punto del mundo donde se produce cerveza Kunstmann fuera de Valdivia. La empresa se asegura, sin embargo, de que sus estándares de calidad sean los mismos que la que elabora en la capital de la Región de Los Ríos.

Además de ese establecimiento en el popular centro invernal trasandino, el local que abrieron en Valdivia en 1996, junto a su planta al suroeste de la ciudad, en el sector conocido como Torobayo, es el más tradicional. Pero también tienen otros seis restaurantes que operan como franquicia bajo la marca CraftBar, tres en Santiago (Ñuñoa, Providencia y La Florida), uno en Antofagasta, uno en Viña del Mar y otro en Concepción. Y ahora preparan la apertura de un cuarto CraftBar en Santiago, para los próximos meses.

Kunstmann organizada la fiesta de la cerveza Bierfest, en Isla Teja.

Desarrollo turístico

La apuesta de la compañía está asociada a la industria turística de Los Ríos. Su gerente es un convencido de que la región tiene gran potencial, con “muchos atributos naturales únicos en Chile”. Por eso, es la marca organizadora de la Bierfest, la fiesta de la cerveza que cada año reúne a cerca de 15 mil personas en el parque Saval, en Isla Teja.

Quienes llegan al restaurante en Torobayo pueden además conocer cómo produce su cerveza, a través de seis tours guiados. Según cuenta Kunstmann, “es un paso obligado de los visitantes (…) que recibe alrededor de 300 mil personas al año”.

Los encadenamientos productivos se extienden también al sector agrícola. Aunque originalmente se pensaba que el clima de la región no era apto para cultivos esenciales, hace más de una década la empresa desarrolló un patio experimental de lúpulo frente a la planta. "Ese patio de lúpulo ha dado a conocer lo que es a miles de personas y han ido surgiendo productores locales, con quienes colaboramos y hacemos algunas producciones especiales”, relata.

Hace más de una década la empresa desarrolló un patio experimental de lúpulo frente a la planta.

Producción sustentable

Pese a que Cervecería Kunstmann tiene un sello y tradición familiar, saben que para ser competitivos deben responder a los estándares de producción de sus competidores. Las inversiones en innovación tecnológica ocupan 60% del presupuesto anual de la compañía, enfocados principalmente en mejorar sus procesos logísticos y mitigar su impacto ecológico.

Así, en 2020 implementan una moderna planta de tratamiento de riles dotada con tecnología alemana de punta, cuyo costo ascendió a US$ 6 millones y que les permite “procesar nuestros residuos y líquidos y operar de forma muy limpia y muy consciente de dónde estamos ubicados, cuidando el humedal, cuidando el río”.

También han hecho eficiente el uso del agua en el proceso productivo. “Extraemos agua de pozo con la cual elaboramos la cerveza, invertimos mucho tiempo y mucha tecnología en reducir esos consumos y en devolver el agua al medio ambiente, siempre mejor de cómo la encontramos", explica Alejandro Kunstmann, quien añade que “antes estábamos en niveles de cinco litros de agua a un litro de cerveza. Hoy hemos llegado a niveles internacionales, incluso algunos meses bajo los tres litros de agua a un litro de cerveza”.