Lorena Herrera, nueva directora de Concesiones “Buscamos dar mayor certidumbre para que financistas y accionistas vean que esta cartera es interesante para participar”

En su primera entrevista, Lorena Herrera detalla las prioridades de su gestión para un portafolio cercano a los US$ 15 mil millones.

Hace poco más de una semana, Lorena Herrera asumió como directora general de Concesiones, quedando a cargo de un portafolio de infraestructura cercano a los US$ 15 mil millones. En su primera entrevista desde que llegó al cargo, la ingeniera comercial aborda las prioridades de su gestión, los cambios que busca introducir al modelo para atraer nuevos inversionistas y los desafíos para destrabar proyectos que hoy enfrentan retrasos.

- ¿Qué significa para usted asumir la Dirección General de Concesiones (DGC)?

- Representa un gran desafío, principalmente porque inicié mi carrera profesional en la DGC. Mi mirada desde el sector público ha sido fundamental en toda mi trayectoria. Posteriormente pasé al sector privado, pero nunca me desvinculé de lo que significa la infraestructura para nuestro país. Hoy existe una cartera de concesiones por US$ 15 mil millones y, por lo mismo, este desafío tiene una enorme relevancia.

- ¿Cuál será el principal foco de su gestión?

- La prioridad será impulsar procesos de licitación con una mayor participación de actores, introduciendo mejoras y buscando mayor flexibilidad en los contratos para que el sistema sea sostenible en el tiempo. Con toda la cartera que viene -autopistas, cárceles, pasos fronterizos y edificaciones públicas- el objetivo es incorporar estas mejoras en los nuevos procesos de licitación.

- La industria insiste en que es necesario atraer más inversión privada en infraestructura. ¿Qué se está haciendo en ese ámbito?

- Además de las mejoras que estamos impulsando en las bases de licitación, estamos trabajando en estructurar proyectos con distintos alcances y niveles de inversión.

Creemos que, si acotamos la magnitud de algunos proyectos, podremos ampliar el mercado local y atraer a más empresas. Por ejemplo, mediante iniciativas de edificación pública o proyectos de menor inversión, que puedan ser financiados por compañías que no necesariamente cuentan con el respaldo financiero que exigen las concesiones de gran escala.

La idea es desarrollar una cartera con proyectos de distinta envergadura para que los distintos tipos de inversionistas y accionistas puedan participar según las características de cada iniciativa.

- También han planteado cambios para dar mayor certeza a la industria. ¿En qué consisten?

- Estamos trabajando en mejorar las bases de licitación para entregar mayor certidumbre frente a cambios normativos, modificaciones de diseño y otras situaciones que suelen surgir durante la ejecución de los proyectos.

En definitiva, lo que buscamos es generar mayor certeza para que los financistas y los accionistas vean que esta cartera de concesiones es interesante para participar.

- En el caso de las cárceles se anunciaron cambios para distribuir mejor los riesgos. ¿Qué medidas concretas veremos?

- Lo principal es la ley de fast track, porque entrega certeza respecto de todos esos cambios y de la tramitación de los permisos. Creemos que, junto con ese beneficio y los incentivos que presentamos en este seminario -como la habilitación progresiva de los recintos, una mayor certeza respecto de los estándares de diseño y una nueva distribución de riesgos en la que estamos trabajando-, se generarán condiciones fundamentales para que tanto la construcción como la operación de los proyectos sean mucho más eficientes que bajo los contratos actuales.

- ¿Esos cambios se limitarán al sistema penitenciario?

- No. También estamos trabajando en mejorar las bases de licitación para entregar mayor certidumbre frente a cambios normativos, modificaciones de diseño y otras situaciones que suelen surgir durante la ejecución de los proyectos.

El objetivo es que esas mejoras se reflejen en toda la cartera de concesiones y permitan atraer a más actores al sistema.

- En hospitales hay proyectos que han enfrentado distintos retrasos. ¿Cuál será la prioridad en ese frente?

- Trabajamos intensamente con el Ministerio de Salud y con la concesionaria para cumplir el desafío de entregar el Hospital El Salvador de aquí a fin de año y que pueda comenzar el traslado de los pacientes entre fines de este año e inicios del próximo.

Actualmente tenemos diez contratos hospitalarios en construcción y tres en operación. Nuestro objetivo es que durante estos cuatro años logremos terminar las obras y poner en servicio los proyectos lo antes posible.

Habrá algunos casos en que no alcanzaremos ese objetivo porque las obras aún no comienzan, pero al menos estamos destrabando esos proyectos. Por ejemplo, el Hospital de La Unión, donde las obras estaban detenidas por hallazgos arqueológicos y esperamos reiniciar las obras hacia fines de este año.

El desafío es que, al término de este período, todos los proyectos estén en construcción y presenten un alto nivel de avance.

- También se ha hablado de modernizar el sistema de concesiones. ¿Qué cambios vienen?

- Más que una modernización integral de la Ley de Concesiones, estamos evaluando mejoras legislativas acotadas, relacionadas con materias específicas, como algunos aspectos vinculados a impagos y otros temas puntuales. La idea es aumentar la eficiencia desde la propia gestión de la DGC. Estamos desarrollando un trabajo importante entre las distintas divisiones para que la experiencia acumulada durante la construcción y la operación de los proyectos se incorpore tanto en las modificaciones de contratos como en las nuevas licitaciones. Es, principalmente, un trabajo interno orientado a potenciar las capacidades de los equipos de la DGC.