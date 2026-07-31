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Una caleta, una fuente de soda y una posible expansión internacional: los planes de Mareida tras su primer año en Londres

A un año de su apertura, el restorán de comida chilena mantiene una alta ocupación en las noches y proyecta recuperar la inversión inicial de US$ 1,2 millones en diciembre, un desempeño que impulsa sus planes de expansión.

Por: Laura Guzmán

Publicado: Sábado 1 de agosto de 2026 a las 14:58 hrs.

Laura Guzmán
<p>Una caleta, una fuente de soda y una posible expansión internacional: los planes de Mareida tras su primer año en Londres</p>

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