Una caleta, una fuente de soda y una posible expansión internacional: los planes de Mareida tras su primer año en Londres

A un año de su apertura, el restorán de comida chilena mantiene una alta ocupación en las noches y proyecta recuperar la inversión inicial de US$ 1,2 millones en diciembre, un desempeño que impulsa sus planes de expansión.

-Si pudieran volver algunos años atrás, ¿abrirían nuevamente Mareida en Londres?

- Prenay Agarwal: Sin duda. Lo volvería a hacer de todas maneras.

- Benjamín Figari: Ha sido un año muy exitoso. Hemos visto cómo la gente realmente ha disfrutado lo que estamos haciendo y eso nos confirma que fue la decisión correcta. Queremos ir por más.

Hace exactamente un año, Mareida -el restorán de cocina chilena fundado por el empresario indio Prenay Agarwal junto a su marido, el chileno Benjamín Figari- abrió por primera vez sus puertas en Fitzrovia, uno de los barrios gastronómicos de Londres.

12 meses después, sus fundadores hacen un balance más que positivo, y describen este primer año como “increíble”. El restorán -cuya cocina está a cargo del chef Nicolás Einersen- ha llenado sus mesas de forma sostenida, logró ingresar a la Guía Michelin y posicionar el nombre de Mareida en la escena gastronómica londinense. Con ese impulso, ahora tienen el apetito puesto en la siguiente etapa: crecer.

Según explica Agarwal, quien además es el CEO de la compañía, Mareida nunca fue pensado como un único restaurante. Desde el inicio, la idea fue construir una marca capaz de dar origen a distintos formatos gastronómicos, bajo un mismo paraguas.

El primer paso de esa expansión ya tiene nombre: Caleta Mareida, un concepto especializado en ceviches -tradicionales y vegetarianos- que buscará acercar la cocina chilena a un público más amplio.

¿El lugar? Figari cuenta que hoy su principal apuesta es instalarse en Borough Market, uno de los mercados gastronómicos más grandes de Londres. Para dimensionar su magnitud, recuerda que hace apenas unas semanas el recinto recibió cerca de 150 mil visitantes en un solo día.

“Recibe más visitantes al año que el aeropuerto de Gatwick en Londres. Es un mercado increíble al que aspirar”, señala.

Los socios presentaron una propuesta a la administración del mercado para quedarse con un local que recientemente quedó disponible, aunque reconocen que el proceso será competitivo. Si esa alternativa no prospera, la iniciativa seguirá adelante y comenzarán a buscar espacios en barrios como Notting Hill, Soho o Covent Garden.

Para concretar el proyecto, estiman levantar un financiamiento cercano a las 250 mil libras esterlinas (unos US$ 334 mil) y, esta vez, esperan que el capital provenga exclusivamente de inversionistas chilenos.

Pero Caleta Mareida no es el único proyecto sobre la mesa. Los fundadores también trabajan en el desarrollo de Fuente Mareida, una versión más casual inspirada en las tradicionales fuentes de soda chilenas.

La idea es replicar ese formato con una propuesta premium, ofreciendo preparaciones como churrascos, empanadas y completos elaborados con ingredientes de alta calidad.

“Sería un concepto más relajado y pensado para la hora de almuerzo, porque Mareida está enfocado principalmente en la experiencia de cena. A la hora de almuerzo la gente busca comer rápido y volver a la oficina en unos 50 minutos”, explica Agarwal.

Aunque todavía no existe una ubicación definida, ambos aseguran que es un proyecto que quieren desarrollar en el corto plazo.

Las ambiciones, sin embargo, no terminan en Londres. Agarwal revela que también estudian oportunidades en otras ciudades europeas y que Madrid aparece hoy como uno de sus principales objetivos. Incluso, asegura, ya han sido contactados por inversionistas españoles interesados en replicar el concepto de Mareida en la capital española.

Eventos y más eventos

Fieles a la idea de construir una “marca paraguas”, los fundadores no sólo apuntan a desarrollar nuevos conceptos gastronómicos; también buscan expandir Mareida mediante eventos, experiencias y colaboraciones internacionales.

Hasta ahora, el restorán ya ha comenzado a recibir reservas para eventos corporativos, ya sea con el cierre completo del local o mediante servicios de catering, una línea de negocio que esperan consolidar con la realización de, al menos, un evento de este tipo al mes.

De hecho, hace algunos meses el equipo estuvo a cargo del matrimonio de una pareja de Marrakech, una experiencia que, aseguran, les confirmó el potencial de llevar la propuesta gastronómica de Mareida más allá de las propias paredes del restorán.

Además, su salón privado registra actualmente entre cuatro y cinco reservas semanales para reuniones y eventos de menor escala.

Los planes también contemplan salir temporalmente de Londres. La idea es realizar un pop-up en Santiago durante diciembre, aprovechando que el invierno europeo reduce significativamente la actividad del restaurante. El proyecto, que aún busca una ubicación en la capital chilena, considera trasladar a parte importante del equipo -incluidos cocineros extranjeros- para replicar la experiencia de Mareida en Chile durante las semanas de Navidad y Año Nuevo.

Paralelamente, continuarán impulsando una serie de colaboraciones con chefs latinoamericanos. La iniciativa comenzó este año con el chileno Nicolás Tapia y busca recorrer distintos países de la región -como Bolivia, Perú y Colombia- invitando a sus exponentes a cocinar temporalmente en Mareida, como una forma de seguir ampliando la propuesta gastronómica del restaurante y posicionarlo como una vitrina para la cocina latinoamericana.

El año Mareida

Así parte el segundo año de vida de Mareida en la capital británica. Pero el camino para llegar hasta aquí no estuvo exento de desafíos. Los fundadores explican que el principal obstáculo ha sido el aumento de los costos laborales en el Reino Unido, impulsado por las alzas del salario mínimo y de las contribuciones al sistema de seguridad social.

A ello se suman el elevado costo de los arriendos y los impuestos comerciales que enfrenta la industria gastronómica.

Pese a ese escenario, los socios destacaron que el negocio ha evolucionado conforme a lo esperado. El restaurante mantiene una alta ocupación durante las noches y la inversión inicial de US$ 1,2 millones -financiada por Charles Kimber, Nicolás Kipreos y su familia, además de socios británicos- aún no se recupera, aunque esperan alcanzar ese hito en diciembre de este año. Ese desempeño, sostienen, es el que hoy les da confianza para iniciar la expansión de la marca más allá de su primer local.

- ¿Quiénes han sido los principales clientes del restaurant?

- P.A.: Tenemos un mix bien diverso. Recibimos desde chilenos que están de vacaciones o viven en Londres hasta personas de todas partes del mundo.

- ¿Qué personalidades han pasado por el restaurante?

- P.A.: Hemos recibido muchos actores famosos de Asia. También a la editora de Vogue UK.

- ¿Y desde Chile? ¿Han recibido a empresarios o autoridades?

- B.F.: Sí, todo el rato. Han pasado varios empresarios chilenos y muchos traen a sus clientes a comer acá. Para nosotros es un honor que elijan Mareida para esas reuniones.

- ¿Qué platos se han convertido en los favoritos de los clientes?

- P.A.: Las empanadas son universalmente conocidas, y se piden harto.

- B.F.: Pero, por el momento, lo más pedido son los anticuchos.

- Perú y México lograron posicionar su gastronomía como una marca país. ¿Por qué creen que Chile aún no alcanza ese reconocimiento internacional?

- P.A.: Creo que hay varios factores, pero el principal es que Chile ha estado históricamente más aislado por sus barreras naturales, como el océano Pacífico y la cordillera de los Andes. A diferencia de otros países latinoamericanos, esa geografía ha dificultado que su cultura se proyecte internacionalmente con la misma fuerza.

- ¿Mareida ha ayudado a darle mayor visibilidad a la gastronomía chilena?

- P.A.: Sí. Cuando abrimos el restaurante tuvimos una cobertura muy importante y, durante los primeros seis meses aparecimos en publicaciones como la revista de British Airways, Vogue y distintos medios internacionales de diseño. Hace unos meses, además, Condé Nast publicó un artículo que exploraba específicamente cómo Mareida representa la cultura chilena. Esa exposición naturalmente pone a Chile y a su gastronomía frente a nuevas audiencias.