Oficios que se niegan a desaparecer
Del hilado de la lana en Chiloé a los microtejidos elaborados con pelo de la cola del caballo en Rari, hay tradiciones que durante siglos pasaron naturalmente de abuelas a hijas y nietas y que hoy han dejado de transmitirse dentro de las familias. Sin embargo, lejos de resignarse, artesanas de distintas generaciones han convertido la preservación de sus oficios en una misión colectiva.
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Fue entonces cuando Adriana entendió que ya no bastaba con seguir tejiendo: había que rescatar el oficio antes de que desapareciera junto con quienes aún lo dominaban. Comenzó a recuperar antiguas técnicas textiles, a volver a levantar esos telares y a enseñar a otras mujeres un conocimiento que, hasta entonces, había permanecido casi exclusivamente en la memoria de las artesanas mayores.
Hoy, a sus 67 años, y gracias al apoyo de la Fundación Artesanías de Chile, recorre comunas de todo el país realizando capacitaciones para agrupaciones de mujeres, juntas de vecinos, escuelas y organizaciones culturales. Más que tejer frazadas o ponchos, su principal labor es transmitir técnicas que observó en las artesanas mayores cuando era niña, como el llamado punto floreado, una técnica tradicional chilota que permite bordar flores y figuras sobre la trama del tejido.
Cuando Betty Barría tenía nueve años, seguía a su abuela por los campos de Quemchi, comuna ubicada en la costa norte de la isla. Caminaban hasta el molino, salían a mariscar, recogían hierbas para remedios y, entre una tarea y otra, aprendía a hilar. “Todo lo que sé me lo enseñó mi abuela”, recuerda hoy.
La resignación, sin embargo, no es completa. Betty todavía conserva la esperanza de que, cuando llegue el momento de jubilarse, su hija vuelva a interesarse por las herramientas y conocimientos que heredó de su familia. Porque, asegura, los oficios tienen un valor que va más allá de la tradición. “Siempre es bueno tener un oficio. Por más profesión que uno tenga, de repente un oficio salva”.
A más de 700 kilómetros de Chiloé, en la localidad de Rari, Región del Maule, el desafío es el mismo: cómo evitar que un oficio centenario desaparezca. La artesanía en crin forma parte de la historia familiar de Emerson Basoalto, de 50 años, desde hace al menos cinco generaciones. Su bisabuela, su abuela María Fuentes y su madre, Sara Toro —una de las impulsoras de la organización de las artesanas de Rari— dedicaron su vida a una tradición única: transformar pelo de la cola de caballo en delicadas figuras tejidas a mano.
Igual que en otros oficios, muchas artesanas que sostuvieron esta tradición durante décadas hoy tienen edades avanzadas, y las nuevas generaciones enfrentan un mundo muy distinto, con otras oportunidades laborales y expectativas. Pero para él, el desafío no es únicamente la falta de relevo generacional. También está la tentación de reducir la artesanía a un simple souvenir. “La artesanía en crin es mucho más que un producto; es parte de la memoria cultural de una comunidad”, afirma.
Más que conservar objetos, dice Emerson, lo que está en juego es una forma de conocimiento transmitida durante generaciones. “Cuando un oficio tradicional desaparece, se pierde una parte de la memoria colectiva”.
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