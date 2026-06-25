Guía de Ocio: Una comedia romántica y panoramas para estos días

Otra copa

Se trata de la adaptación teatral de “Otra ronda”, la aclamada película danesa dirigida por Thomas Vinterberg que ganó el Óscar a Mejor Película Internacional en 2021.



Druk sigue a cuatro colegas que trabajan como profesores en un colegio y que aburridos de la rutina y el desgaste de la cotidianeidad, deciden poner a prueba una teoría tan absurda como provocadora: los seres humanos nacerían con un déficit de 0,5% de alcohol en la sangre, mantener ese nivel podría mejorar el rendimiento, la creatividad y la confianza.



El experimento -por supuesto- se sale de control y se enfrentarán a distintos dilemas. Dirige Álvaro Viguera, actúan Jaime Omeñaca, Ricardo Fernández, Álvaro Espinoza y Luis Cerda. En el Teatro Mori Parque Arauco. Del 2 de julio al 12 de septiembre, jueves a sábado, a las 20.00 horas.



Mensajes que enamoran

Mensajes de voz para Isabelle cuenta la historia de Jill, interpretada por Zoey Deutch, una joven que vive el duelo tras la muerte de su hermana Isabelle dejándole mensajes de voz sobre su caótica vida, sin saber que el número fue reasignado a Wes (Nick Robinson), un agente inmobiliario de Austin que se enamora de ella sin haberla visto jamás. Esta comedia romántica dirigida por Leah McKendrick es liviana y predecible, pero cumple con entretener y emocionar. En Netflix.

Colección CCU: Como en casa



La nueva exposición de la Sala de Arte CCU, recién inaugurada y curada por Juan José Santos, trae una propuesta inédita: Doce obras de la Colección CCU convivieron temporalmente en hogares de distintas comunas de Santiago -Macul, San Miguel, Las Condes, Providencia, Quilicura y La Florida- donde las familias dialogaron con las piezas y sus propios creadores. Ahora la sala se transforma en un hogar real para recrear esa experiencia íntima.



Participan en la exposición los siguientes artistas de la Colección CCU: César Gabler, Cristián Velasco, Jorge Cabieses-Valdés, Marcela Yaconi, Margarita Dittborn, Mónica Bengoa, Pilar Contardo, Rodrigo Opazo, Sebastián Garretón, Sebastián Preece, Tomás Fernández y Voluspa Jarpa. Colección CCU: Como en casa está abierta al público en la Sala de Arte CCU con entrada liberada. Avda Vitacura 2680.



Corpartes por dos

Colores Inesperados marca el regreso de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil (FOJI) a CorpArtes con un exigente repertorio que incluye a John Cage, Héctor Berlioz y Camille Saint-Saëns. Destacados compositores que representan momentos claves en la evolución de la música occidental, bajo la dirección de la destacada directora cubana Yeny Delgado. La próxima función es el jueves 02 de julio, a las 20:00 horas. Entrada liberada, se reserva en Ticketplus.





Y también la próxima semana, el martes 30 a las 15:30 horas, se presentará una obra ideal para asistir con niños de vacaciones: Érase una vez, Sinfonía: Pedro y el Lobo, un concierto inmersivo especialmente creado para acercar a niños y niñas al mundo de la música clásica. Interpretado en vivo por la Sound Dreams Orchestra y narrado por el actor Bastián Bodenhöfer. Teatro CA660 de Fundación CorpArtes, ubicado en Rosario Norte 660, piso -2, Las Condes. www.corpartes.cl



Vuelve el “Rostro de Chile”

La muestra, que fue presentada originalmente en la Casa Central de la Universidad de Chile en octubre de 1960, itineró por distintas ciudades del país y del mundo durante una década y fue reinaugurada en el MAC en 2023, ahora parte un nuevo ciclo en la Galería de Plataforma Cultural del campus Juan Gómez Millas.



El “Rostro de Chile” fue un proyecto impulsado por los maestros de la fotografía Antonio Quintana, Roberto Montandón y Domingo Ulloa, funcionarios del antiguo Laboratorio de Fotografía y Microfilm de la Universidad de Chile y parte del grupo de fotógrafos que recorrió Chile, produciendo más de 7 mil fotografías, de las cuales 410 fueron seleccionadas para la muestra.



La obra recorrió Chile y 16 países del mundo, logrando un impacto inédito: sólo durante su paso por Osaka, Japón, más de seis millones de personas visitaron este archivo patrimonial. Una selección de 69 imágenes ahora está disponible de forma gratuita al público general. De lunes a jueves, de 9 a 20 horas y los viernes, hasta las 19 horas. Galería de Plataforma Cultural, Av. Grecia 3401, Ñuñoa.





