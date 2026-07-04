Guia del ocio: "La invitación" en cines, ópera y libros

Una reveladora invitación en cines

En medio de los masivos títulos infantiles que debutaron en estas vacaciones de invierno que están llegando a su fin, como Toy Story 5 y la recién estrenada Minions y monstruos, también hay espacio para el cine dirigido a un público más adulto, como sucede con La invitación (The Invite). En 2019, la actriz Olivia Wilde tuvo una entusiasta recepción de crítica y cinéfilos con su debut como cineasta, La noche de las nerds (Booksmart), pero en 2022 defraudó bastante con la irregular Don’t Worry Darling, mientras con este tercer largometraje desde su debut mundial a comienzos de año en el Festival de Sundance ha estado recibiendo muchos elogios de la crítica e incluso varios la posicionan entre lo más destacado del 2026. Wilde además es parte de su estelar cuarteto protagónico, junto a Seth Rogen, Edward Norton y Penélope Cruz, interpretando a una pareja que no está pasando por su mejor momento pero reciben la visita de sus vecinos a los que apenas conocen, y las cosas se irán complicando aún más cuando a lo largo de la velada vayan surgiendo distintas tensiones y problemáticas, mientras se entremezclan lo dramático y lo cómico. A partir de su propia obra teatral Los vecinos de arriba -que en Chile se estrenó en 2017-, el realizador español Cesc Gay dirigió en 2020 una exitosa adaptación al cine, Sentimental, y en los años siguientes se han sucedido versiones fílmicas en países como Holanda, Francia, Suiza e incluso Corea del Sur, aunque esta propuesta hollywoodense es la que ha estado teniendo mejores resultados. Se puede ver exclusivamente en multisalas de Cinépolis, y además tiene funciones en algunas salas independientes como Centro Arte Alameda, Cine Arte Normandie y Sala Insomnia de Valparaíso.

Proyecto fin del mundo, ya disponible en streaming

Fue sin duda uno de los grandes éxitos de taquilla en el primer semestre del 2026. Se mantiene en el tercer lugar de recaudaciones entre lo más visto del año a nivel mundial, y sin ir más lejos en nuestro país estuvo tres meses en cartelera. Para quienes aún la tienen pendiente o se la quieren repetir en sus hogares, Proyecto fin del mundo (Project Hail Mary), adaptación de la novela homónima de 2021, ya está disponible en streaming a través de la plataforma Prime Video. Dirigido por Phil Lord y Christopher Miller, este relato de ciencia ficción cautivó por su mezcla de aventura épica, humor, humanismo y ternura, y fue muy elogiado tanto por sus efectos visuales y sonoros como por la carismática actuación de su protagonista, Ryan Gosling, y la sorprendente amistad que se genera con el alienígena Rocky. Muy probablemente tendrá unas cuantas nominaciones a fin de año en la temporada de premios de Estados Unidos.

El esperado regreso de una ópera icónica

Es uno de los títulos más emblemáticos de la lírica italiana de fines del siglo XIX, uno de sus fragmentos se hizo aún más famoso en 1993 gracias al cine con una conmovedora escena de la película Philadelphia -con Tom Hanks en el rol por el cual ganó su primer Oscar, traduciendo a Denzel Washington la letra de “La mamma morta”, interpretada por Maria Callas-, y sin embargo hace más de cuatro décadas que no se representaba en Chile. Pero tan prolongada deuda al fin está siendo saldada, y en estos días, con dos elencos encabezados por cantantes internacionales y funciones hasta el sábado 11, luego de 41 años la ópera Andrea Chénier, de Umberto Giordano, al fin está de regreso en el Teatro Municipal de Santiago, escenario donde en el pasado fue interpretada por reconocidos artistas, incluyendo en 1967 el debut en nuestro país de Plácido Domingo. Ambientada en plena Revolución Francesa, entre el fin del Antiguo Régimen y el auge del período del Terror, su historia mezcla el drama histórico, el romance y la tensión social. Está protagonizada por un personaje que existió en la vida real, el poeta galo André Chénier; sus bellas y apasionadas melodías contarán con la dirección musical del español Sergio Alapont, mientras el montaje, con dirección escénica del italiano Pier Francesco Maestrini, es una producción creada originalmente para el Teatro Comunale de Bologna. Entradas disponibles en boleterías del teatro y en www.municipal.cl

Lluvia de libros en el GAM

Un buen panorama para desafiar las bajas temperaturas y despedir las vacaciones de invierno: entre las 11:00 y las 18:00 horas y con entrada liberada, este domingo será el segundo y último día en que se podrá asistir a la cuarta edición de Lluvia de Libros en el GAM. Organizada por Editoriales de Chile, la iniciativa se desarrollará en la Plaza Central del Centro Cultural Gabriela Mistral, reunirá a más de 100 editoriales independientes y universitarias, e incluirá firmas de autores y autoras y una amplia variedad de publicaciones de literatura infantil y juvenil, narrativa, poesía, ensayo y novela gráfica de diversas partes del país. Además, se contará con la Muralla de la Poesía, activación en la que quienes quieran podrán escribir poemas colectivos sobre una pared metálica, con palabras y fragmentos de obras de poetas chilenos, con la guía de una monitora que propondrá combinaciones, lecturas en voz alta y conversaciones en torno a la poesía. Y junto con lo literario, también habrá carros de comida y espacios para recorrer y compartir en la tarde dominical.