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Benjamín Nast: “A mí la tele me salvó”

Acaba de estrenar su segundo local de DeCalle, con un sello propio de “falsa cocina asiática”, y de lanzar su primer libro, uno que no trata de alta gastronomía, sino de recetas simples para cocinar para y con sus hijos. Ese texto nació en plena pandemia, en medio de su separación y del duelo por el cierre de su restaurante estrella, DePatio. Hoy, a cargo de tres restaurantes y con tres temporadas como jurado de Top Chef en el cuerpo, Nast está incubando su propia matriz: un laboratorio desde donde administrar sus negocios, proyectos y contenidos con ritmo propio.

Por: Loreto Gatica

Publicado: Viernes 3 de julio de 2026 a las 14:08 hrs.

<p>Benjamín Nast: “A mí la tele me salvó”</p>

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